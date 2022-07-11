https://ria.ru/20220711/instruktsii-1801596058.html

Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов

Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов - РИА Новости, 11.07.2022

Украинских морпехов учили на учебниках действовавших в Чечне террористов

В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов, передаёт... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T00:38

2022-07-11T00:38

2022-07-11T00:38

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов, передаёт корреспондент РИА Новости.Во введении указано, что "документ захвачен в результате оперативных мероприятий в ЧР" и "будет полезен думающим офицерам".Первая часть инструкции озаглавлена "Действия в горах и в лесу". Она включает в себя такие параграфы, как "неудобство для внезапного нападения врага", "удобство охраны и обороны", "Оборудование тайника для хранения оружия, боеприпасов, экипировки и продовольствия", "Наличие поблизости питьевого источника", "Организация засад на врага", "Минирование местности".Часть абзацев посвящены минированию.Вторая часть инструкции называется "Действия в населенном пункте". Она посвящена азам конспирации и боям в городских условиях - в случае раскрытия террористической ячейки властями.Наличие такой подробной инструкции свидетельствует о том, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям и операциям против российских войск. Украинским военным предлагалось в полной мере использовать для этого опыт, накопленный международными террористами на Северном Кавказе.

https://ria.ru/20220709/shkoly-1801468651.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина