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В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД
Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:32
2022-07-11T00:32
2022-07-11T01:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сегодня около 20.30 водитель 1990 года рождения за рулём Nissan двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.Добавляется, что у водителя видимых признаков опьянения на месте ДТП не выявлено, его направили на медосвидетельствование.Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
00:32 11.07.2022 (обновлено: 01:08 11.07.2022)
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД
В Москве автомобиль Nissan врезался в патрульные машины ГИБДД, пострадали два инспектора
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает
пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что сегодня около 20.30 водитель 1990 года рождения за рулём Nissan двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.
"В результате дорожного происшествия двое сотрудников ГИБДД получили легкие травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы",- говорится в сообщении.
Добавляется, что у водителя видимых признаков опьянения на месте ДТП не выявлено, его направили на медосвидетельствование.
Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.