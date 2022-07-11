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В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД

В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД

Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T00:32

2022-07-11T00:32

2022-07-11T01:08

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сегодня около 20.30 водитель 1990 года рождения за рулём Nissan двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.Добавляется, что у водителя видимых признаков опьянения на месте ДТП не выявлено, его направили на медосвидетельствование.Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/spb-1800857623.html

москва

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, москва