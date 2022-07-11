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В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД - РИА Новости, 11.07.2022
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В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД
Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T00:32
2022-07-11T01:08
происшествия
москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.Отмечается, что сегодня около 20.30 водитель 1990 года рождения за рулём Nissan двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.Добавляется, что у водителя видимых признаков опьянения на месте ДТП не выявлено, его направили на медосвидетельствование.Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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происшествия, москва
00:32 11.07.2022 (обновлено: 01:08 11.07.2022)
 
В Москве иномарка врезалась в патрульные машины ГИБДД

В Москве автомобиль Nissan врезался в патрульные машины ГИБДД, пострадали два инспектора

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Водитель иномарки в Москве не справился с управлением и врезался в машины ГИБДД, 2 инспектора пострадали, водителя ждёт медосвидетельствование, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Отмечается, что сегодня около 20.30 водитель 1990 года рождения за рулём Nissan двигался по Новоарбатскому мосту в сторону центра. При повороте на Смоленскую набережную он не справился с управлением и врезался в патрульные автомобили.
"В результате дорожного происшествия двое сотрудников ГИБДД получили легкие травмы и были направлены в медицинское учреждение. После получения медицинской помощи они продолжат несение службы",- говорится в сообщении.
Добавляется, что у водителя видимых признаков опьянения на месте ДТП не выявлено, его направили на медосвидетельствование.
Полицейские выясняют все обстоятельства и причины аварии. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.
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