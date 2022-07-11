https://ria.ru/20220711/inflyatsiya-1801774359.html

Годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 17,6 процента

Годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 17,6 процента - РИА Новости, 11.07.2022

Годовая инфляция в Белоруссии в июне составила 17,6 процента

Потребительские цены в Белоруссии в июне выросли на 1,1% по сравнению с маем, инфляция в годовом исчислении составила 17,6%, сообщил в понедельник Национальный... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:42

2022-07-11T17:42

2022-07-11T17:42

экономика

белоруссия

в мире

инфляция

николай снопков

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МИНСК, 11 июл – РИА Новости. Потребительские цены в Белоруссии в июне выросли на 1,1% по сравнению с маем, инфляция в годовом исчислении составила 17,6%, сообщил в понедельник Национальный статкомитет страны."Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года составил 101,1%, с декабрем 2021 года – 113,1%", - говорится в сообщении. Согласно ему, потребительские цены в июне 2022 года выросли по сравнению с июнем 2021 года на 17,6%."Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне 2022 года по сравнению с маем 2022 года составил 101,6%, с декабрем 2021 года – 114%", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, продовольственные товары в июне текущего года по сравнению с маем 2022 года выросли на 0,7%, с начала года – на 13,7%, по сравнению с июнем 2021 года – на 19,6%, на непродовольственные – на 1,5%, 15,7% и 19,7%, соответственно. Цены на услуги в июне выросли по сравнению с маем этого года на 1,3%, с начала года – на 8,7%, по сравнению с июнем 2021 года – на 11,3%.Годовая инфляция в Белоруссии в прошедшем году составила 9,97%, что выше всех оценок властей страны. Это самый высокий уровень инфляции, начиная с 2016 года, когда потребительские цены в республике выросли на 10,6%. При этом изначально правительство Белоруссии ставило целью инфляцию не более 5% в 2021 году. В 2022 году власти Белоруссии рассчитывали удержать инфляцию на уровне 6%.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной спецоперации на Украине. В результате в Белоруссии вырос курс доллара по отношению к нацвалюте, что в свою очередь вызвало повышение розничных цен. Кроме того, на ряд групп товаров в стране повысился спрос. Однако уже в конце марта - начале апреля белорусский рубль начал укреплять свои позиции по отношению к иностранным валютам. Правительство Белоруссии пересмотрит прогноз по инфляции на 2022 год, заявил в конце апреля первый вице-премьер республики Николай Снопков.

https://ria.ru/20220711/tseny-1801712016.html

https://ria.ru/20220707/germaniya-1800930751.html

белоруссия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, белоруссия, в мире, инфляция, николай снопков