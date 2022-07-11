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В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии" - РИА Новости, 11.07.2022
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Туризм
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В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии"
В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии" - РИА Новости, 11.07.2022
В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии"
Организаторы фестиваля "День Индии", который пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты" в Москве, ожидают принять около двух миллионов посетителей,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:38
2022-07-11T17:39
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии", который пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты" в Москве, ожидают принять около двух миллионов посетителей, сообщил основатель проекта, президент Индийского национального культурного центра "СИТА" Сэмми Котвани.По словам генерального директора парка развлечений "Остров Мечты" Бориса Пищика, во время "Дней Индии" будет проведено более 100 зрелищных и атмосферных мероприятий, которые можно посетить как взрослым, так и детям.В программе фестиваля — большой базар, просмотры индийского кино, мастер-классы по росписи хной, изучение хинди, медицинские и спортивные практики и многое другое. По традиции, все мероприятия проводятся бесплатно.Масштабный летний праздник состоится в Москве уже в седьмой раз. Организатором мероприятия выступает Индийский национальный культурный центр "СИТА".
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новости - туризм, новости культуры, индия, куда сходить , что посмотреть
17:38 11.07.2022 (обновлено: 17:39 11.07.2022)
 
В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии"

Около 2 млн россиян примут участие в фестивале "День Индии" в Москве, заявили организаторы

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке "Сокольники". 12 августа 2017
Участники фестиваля индийской культуры в честь Дня независимости Индии в парке Сокольники. 12 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии", который пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты" в Москве, ожидают принять около двух миллионов посетителей, сообщил основатель проекта, президент Индийского национального культурного центра "СИТА" Сэмми Котвани.

"После вынужденного двухлетнего перерыва главный этнический фестиваль возвращается в Москву и пройдет без всяких ограничений с еще большим размахом. В этом году "Дни Индии" отмечают 75-летие установления дипломатических связей между нашими странами, и мы ожидаем два миллиона посетителей", — сказал Котвани.

По словам генерального директора парка развлечений "Остров Мечты" Бориса Пищика, во время "Дней Индии" будет проведено более 100 зрелищных и атмосферных мероприятий, которые можно посетить как взрослым, так и детям.
В программе фестиваля — большой базар, просмотры индийского кино, мастер-классы по росписи хной, изучение хинди, медицинские и спортивные практики и многое другое. По традиции, все мероприятия проводятся бесплатно.
Масштабный летний праздник состоится в Москве уже в седьмой раз. Организатором мероприятия выступает Индийский национальный культурный центр "СИТА".
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