https://ria.ru/20220711/indiya-1801770520.html

В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии"

В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии" - РИА Новости, 11.07.2022

В Москве пройдет фестиваль "Дни Индии"

Организаторы фестиваля "День Индии", который пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты" в Москве, ожидают принять около двух миллионов посетителей,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:38

2022-07-11T17:38

2022-07-11T17:39

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Организаторы фестиваля "День Индии", который пройдет с 11 по 14 августа в парке "Остров Мечты" в Москве, ожидают принять около двух миллионов посетителей, сообщил основатель проекта, президент Индийского национального культурного центра "СИТА" Сэмми Котвани.По словам генерального директора парка развлечений "Остров Мечты" Бориса Пищика, во время "Дней Индии" будет проведено более 100 зрелищных и атмосферных мероприятий, которые можно посетить как взрослым, так и детям.В программе фестиваля — большой базар, просмотры индийского кино, мастер-классы по росписи хной, изучение хинди, медицинские и спортивные практики и многое другое. По традиции, все мероприятия проводятся бесплатно.Масштабный летний праздник состоится в Москве уже в седьмой раз. Организатором мероприятия выступает Индийский национальный культурный центр "СИТА".

https://ria.ru/20220710/afisha-1801225555.html

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