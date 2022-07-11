https://ria.ru/20220711/gvardiya-1801746254.html
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских - РИА Новости, 11.07.2022
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских
Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:15
2022-07-11T16:15
2022-07-11T17:19
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", — говорится в тексте.Аналогичным указом почетное наименование глава государства присвоил также второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.Пятого июля гвардейским стал 80-й танковый Краснознаменный полк, а 10 июня — базирующаяся в Муроме 28-я понтонно-мостовая бригада.
https://ria.ru/20220706/polk-1800771704.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
16:15 11.07.2022 (обновлено: 17:19 11.07.2022)
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских
Путин присвоил 17-й бригаде армейской авиации и 2-й ОБрСпН наименование гвардейских