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Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских - РИА Новости, 11.07.2022
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Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских - РИА Новости, 11.07.2022
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских
Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:15
2022-07-11T17:19
безопасность
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", — говорится в тексте.Аналогичным указом почетное наименование глава государства присвоил также второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.Пятого июля гвардейским стал 80-й танковый Краснознаменный полк, а 10 июня — базирующаяся в Муроме 28-я понтонно-мостовая бригада.
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безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин
16:15 11.07.2022 (обновлено: 17:19 11.07.2022)
 
Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских

Путин присвоил 17-й бригаде армейской авиации и 2-й ОБрСпН наименование гвардейских

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", — говорится в тексте.
Аналогичным указом почетное наименование глава государства присвоил также второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.
Пятого июля гвардейским стал 80-й танковый Краснознаменный полк, а 10 июня — базирующаяся в Муроме 28-я понтонно-мостовая бригада.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
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БезопасностьВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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