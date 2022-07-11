https://ria.ru/20220711/gvardiya-1801746254.html

Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских

Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских - РИА Новости, 11.07.2022

Путин присвоил еще двум бригадам наименование гвардейских

Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:15

2022-07-11T16:15

2022-07-11T17:19

безопасность

вооруженные силы рф

владимир путин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин присвоил двум бригадам почетные наименования "гвардейская", указы президента опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации."За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 17-й бригаде армейской авиации почетное наименование "гвардейская", — говорится в тексте.Аналогичным указом почетное наименование глава государства присвоил также второй отдельной ордена Жукова бригаде специального назначения.Пятого июля гвардейским стал 80-й танковый Краснознаменный полк, а 10 июня — базирующаяся в Муроме 28-я понтонно-мостовая бригада.

https://ria.ru/20220706/polk-1800771704.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, вооруженные силы рф, владимир путин