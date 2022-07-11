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Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский

Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский - РИА Новости, 11.07.2022

Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский

Члены Совета безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на 6 месяцев с возможностью продления РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T22:43

2022-07-11T22:43

2022-07-11T22:44

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ООН, 11 июл – РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев, сообщил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.В пятницу Совбез международной организации не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Действие КПП истекло 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию Совбеза ООН. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ же не набрал необходимых 9 голосов. Полянский заявил ранее, что Россия будет голосовать против любого проекта резолюции, который идет в разрез с ее проектом."Достигнуто (соглашение о продлении механизма – ред.) только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначили. Взяли наши проект фактически - 6 месяцев + 6 месяцев", - сказал Полянский.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.

https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html

https://ria.ru/20220616/siriya-1795749683.html

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оон, совет безопасности оон, сирия, турция, россия, в мире, дмитрий полянский