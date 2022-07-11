Рейтинг@Mail.ru
Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/gumpomosch-1801833147.html
Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский
Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский - РИА Новости, 11.07.2022
Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский
Члены Совета безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на 6 месяцев с возможностью продления РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:43
2022-07-11T22:44
оон
совет безопасности оон
сирия
турция
россия
в мире
дмитрий полянский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:148:2016:1282_1920x0_80_0_0_93fb3a29ed1a0af91595f35d7e320e2f.jpg
ООН, 11 июл – РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев, сообщил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.В пятницу Совбез международной организации не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Действие КПП истекло 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию Совбеза ООН. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ же не набрал необходимых 9 голосов. Полянский заявил ранее, что Россия будет голосовать против любого проекта резолюции, который идет в разрез с ее проектом."Достигнуто (соглашение о продлении механизма – ред.) только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначили. Взяли наши проект фактически - 6 месяцев + 6 месяцев", - сказал Полянский.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
https://ria.ru/20220616/siriya-1795950867.html
https://ria.ru/20220616/siriya-1795749683.html
сирия
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728355416_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_df15af38c87c32df792b84a5e676ddf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, совет безопасности оон, сирия, турция, россия, в мире, дмитрий полянский
22:43 11.07.2022 (обновлено: 22:44 11.07.2022)
 
Совбез ООН продлит доставку гумпомощи в Сирию, сообщил Полянский

Полянский: Совбез ООН продлит трансграничную доставку гумпомощи в Сирию на шесть месяцев

© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума под Дамаском
Город Дума под Дамаском - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Город Дума под Дамаском. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 11 июл – РИА Новости. Члены Совета безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев, сообщил журналистам первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
В пятницу Совбез международной организации не принял два проекта резолюций о продлении действия КПП "Баб-эль-Хава" на сирийско-турецкой границе, действующего в рамках механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Действие КПП истекло 10 июля. Проект резолюции Ирландии и Норвегии предполагал, что работа КПП была бы продлена на полгода - с 10 июля по 10 января 2023 года, а затем автоматически еще на полгода, "если только не будет внесена резолюция, которая будет говорить об обратном".
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 23:58Война в Сирии
СМИ узнали о тайной координации Израиля и США ударов по Сирии
Россию такая позиция не устраивает. В альтернативном проекте резолюции, подготовленном Россией, предлагалось продлить работу КПП на шесть месяцев – до 10 января 2023 года. Затем же для продления его работы еще на шесть месяцев потребовалось бы принять дополнительно соответствующую резолюцию Совбеза ООН. В итоге РФ наложила вето на западный проект резолюции. Российский документ же не набрал необходимых 9 голосов. Полянский заявил ранее, что Россия будет голосовать против любого проекта резолюции, который идет в разрез с ее проектом.
"Достигнуто (соглашение о продлении механизма – ред.) только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначили. Взяли наши проект фактически - 6 месяцев + 6 месяцев", - сказал Полянский.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно.
В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
Десятого июля 2022 года истекает срок работы единственного оставшегося на сирийской границе пограничного перехода "Баб-эль-Хава". Страны Запада активно выступают за продление работы КПП "Баб-эль-Хава", а также за возобновление работы остальных погранпереходов.
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня, 13:41
Операция Анкары в Сирии не решит проблему безопасности, заявил Лаврентьев
 
ООНСовет Безопасности ООНСирияТурцияРоссияВ миреДмитрий Полянский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала