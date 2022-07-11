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Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/gumpomosch-1801832191.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.07.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия с начала военной спецоперации доставила на Украину и в Донбасс почти 42,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:26
2022-07-11T22:26
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации доставила на Украину и в Донбасс почти 42,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 года) доставлено 42 450,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 292 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 215,2 тонны гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.По словам Мизинцева, по состоянию на 11 июля проводятся пять гуманитарных акций в ДНР и Харьковской области, в ходе которых населению передается 272 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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украина
донбасс
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украина, донбасс, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь
22:26 11.07.2022
 
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи

© Фото : администрация города ГубкинскогоГуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : администрация города Губкинского
Гуманитарная помощь для Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации доставила на Украину и в Донбасс почти 42,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 года) доставлено 42 450,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 292 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 215,2 тонны гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.
По словам Мизинцева, по состоянию на 11 июля проводятся пять гуманитарных акций в ДНР и Харьковской области, в ходе которых населению передается 272 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
Военнослужащие ВС РФ раздают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 19:00Специальная военная операция на Украине
Саратовская область отправила первую партию гумпомощи в подшефный район ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаРоссияГуманитарная помощь
 
 
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