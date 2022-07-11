https://ria.ru/20220711/gumpomosch-1801832191.html
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 11.07.2022
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия с начала военной спецоперации доставила на Украину и в Донбасс почти 42,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T22:26
2022-07-11T22:26
2022-07-11T22:26
специальная военная операция на украине
украина
донбасс
донецкая народная республика
россия
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия с начала военной спецоперации доставила на Украину и в Донбасс почти 42,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На Украину и в республики Донбасса (с 2 марта 2022 года) доставлено 42 450,9 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 292 акции, в том числе за истекшие сутки три – в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, в ходе которых мирному населению передано 215,2 тонны гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.По словам Мизинцева, по состоянию на 11 июля проводятся пять гуманитарных акций в ДНР и Харьковской области, в ходе которых населению передается 272 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
https://ria.ru/20220709/gumpomosch-1801446619.html
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украина, донбасс, донецкая народная республика, россия, гуманитарная помощь
Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи
Минобороны: Россия доставила на Украину и в Донбасс 42,5 тысячи тонн гумпомощи