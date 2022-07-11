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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
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Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:39
2022-07-11T12:39
москва
погода
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и до конца суток в столице местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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москва, погода
12:39 11.07.2022
 
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Москвичей предупредили об ухудшении погоды, прогнозируются гроза и порывистый ветер

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник коммунальных служб у открытого люка сточной канализации на проезжей части во время дождя в Москве
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и до конца суток в столице местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Горожан попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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