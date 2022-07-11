https://ria.ru/20220711/groza-1801675716.html
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:39
2022-07-11T12:39
2022-07-11T12:39
москва
погода
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и до конца суток в столице местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник
Москвичей предупредили об ухудшении погоды, прогнозируются гроза и порывистый ветер