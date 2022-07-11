https://ria.ru/20220711/groza-1801675716.html

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник - РИА Новости, 11.07.2022

Москвичей предупредили об ухудшении погоды в понедельник

В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:39

2022-07-11T12:39

2022-07-11T12:39

москва

погода

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В московском регионе ожидается ухудшение погодных условий, прогнозируется гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, во второй половине дня и до конца суток в столице местами ожидаются ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении.Горожан попросили по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это необходимо, быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20220710/molniya-1801586544.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, погода