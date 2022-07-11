https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801818254.html

В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев

В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев - РИА Новости, 11.07.2022

В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев

Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T20:36

2022-07-11T20:36

2022-07-11T20:36

в мире

здоровье - общество

владимир путин

россия

харьковская область

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины является знаковым событием и теперь главная задача - наладить процесс его оформления.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.По словам Ганчева, этого решения в Харьковской области ждали давно. Он отметил, что регион ощущает поддержку России. "Подписание указа об упрощенном получении российского гражданства для нас знаковое событие. Теперь наша задача - наладить процесс получения гражданства, подготовить соответствующие площадки", - сообщил Ганчев.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Временная гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801793332.html

россия

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, харьковская область, украина