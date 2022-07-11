Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801818254.html
В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев
В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев - РИА Новости, 11.07.2022
В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев
Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T20:36
2022-07-11T20:36
в мире
здоровье - общество
владимир путин
россия
харьковская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины является знаковым событием и теперь главная задача - наладить процесс его оформления.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.По словам Ганчева, этого решения в Харьковской области ждали давно. Он отметил, что регион ощущает поддержку России. "Подписание указа об упрощенном получении российского гражданства для нас знаковое событие. Теперь наша задача - наладить процесс получения гражданства, подготовить соответствующие площадки", - сообщил Ганчев.В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Временная гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801793332.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_c93bcf7e66409376635b73cb856f5ab3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, владимир путин, россия, харьковская область, украина
20:36 11.07.2022
 
В Харьковской области оценили упрощенное получение паспорта для украинцев

В харьковской администрации назвали знаковым упрощенное получение паспорта для украинцев

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава Временной гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что упрощение получения гражданства РФ для всех жителей Украины является знаковым событием и теперь главная задача - наладить процесс его оформления.
Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
По словам Ганчева, этого решения в Харьковской области ждали давно. Он отметил, что регион ощущает поддержку России. "Подписание указа об упрощенном получении российского гражданства для нас знаковое событие. Теперь наша задача - наладить процесс получения гражданства, подготовить соответствующие площадки", - сообщил Ганчев.
В ходе спецоперации силы РФ и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Временная гражданская администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на освобожденных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. На освобожденных территориях используется бивалютная система - в ходу украинская гривна и рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
18:54
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев
 
В миреЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинРоссияХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала