https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801793332.html

Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев

Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев - РИА Новости, 11.07.2022

Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощённом порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия". РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T18:54

2022-07-11T18:54

2022-07-11T18:54

политика

россия

украина

владимир путин

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощённом порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия".Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей."Это достойный ответ на проект "Анти-Россия", - сказала политик журналистам.

https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html

россия

украина

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Кирилл Волков

политика, россия, украина, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко