https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801793332.html
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев - РИА Новости, 11.07.2022
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощённом порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия". РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T18:54
2022-07-11T18:54
2022-07-11T18:54
политика
россия
украина
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала предоставление гражданства РФ для украинцев в упрощённом порядке достойным ответом на проект "Анти-Россия".Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей."Это достойный ответ на проект "Анти-Россия", - сказала политик журналистам.
https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, украина, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко
Матвиенко прокомментировала упрощение получения гражданства для украинцев
Матвиенко назвала упрощение гражданства для украинцев достойным ответом на "анти-Россию"