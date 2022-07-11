https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html
Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства
Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства - РИА Новости, 11.07.2022
Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства
Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:06
2022-07-11T15:06
2022-07-11T16:50
общество
россия
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украина
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре. Документ опубликован на портале правовой информации."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в документе.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220708/dokumenty-1801205859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, лнр, днр, украина
15:06 11.07.2022 (обновлено: 16:50 11.07.2022)
Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства
Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей ДНР, ЛНР и Украины