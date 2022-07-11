https://ria.ru/20220711/grazhdanstvo-1801726750.html

Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства

Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства - РИА Новости, 11.07.2022

Для жителей ДНР, ЛНР и Украины упростили получение российского гражданства

Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре. Документ опубликован на портале... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T15:06

2022-07-11T15:06

2022-07-11T16:50

общество

россия

владимир путин

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украина

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ, позволяющий всем жителям Украины обращаться за российским гражданством по ускоренной процедуре. Документ опубликован на портале правовой информации."Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, <...> имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке", — говорится в документе.Мера реализуется в соответствии с частью восьмой статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ.Ранее это право давалось только украинским гражданам, которые живут в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220708/dokumenty-1801205859.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, лнр, днр, украина