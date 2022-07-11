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Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики - РИА Новости, 11.07.2022
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Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики
Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики - РИА Новости, 11.07.2022
Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики
Госдума на внеочередном заседании 15 июля будет заниматься социальными и экономическими вопросами, сообщил сайт палаты со ссылкой на спикера Вячеслава Володина. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:59
2022-07-11T19:29
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума на внеочередном заседании 15 июля будет заниматься социальными и экономическими вопросами, сообщил сайт палаты со ссылкой на спикера Вячеслава Володина."Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — цитирует портал слова председателя Думы.По словам Володина, за две недели в нижнюю палату парламента поступило 86 законопроектов, перед депутатами стоит задача не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее.Речь в первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, социальной защите граждан и военнослужащих.Совет Госдумы сегодня назначил внеочередное пленарное заседание палаты на 12:00 15 июля.Весенняя сессия Думы закрылась на минувшей неделе — 6 июля.
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госдума рф, вячеслав володин
17:59 11.07.2022 (обновлено: 19:29 11.07.2022)
 
Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

Спикер Госдумы Володин объяснил созыв внеочередного заседания рассмотрением мер поддержки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы
Мужчина в здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума на внеочередном заседании 15 июля будет заниматься социальными и экономическими вопросами, сообщил сайт палаты со ссылкой на спикера Вячеслава Володина.
"Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — цитирует портал слова председателя Думы.
По словам Володина, за две недели в нижнюю палату парламента поступило 86 законопроектов, перед депутатами стоит задача не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее.
Речь в первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, социальной защите граждан и военнослужащих.
Совет Госдумы сегодня назначил внеочередное пленарное заседание палаты на 12:00 15 июля.
Весенняя сессия Думы закрылась на минувшей неделе — 6 июля.
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