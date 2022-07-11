https://ria.ru/20220711/gosduma-1801777873.html

Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики - РИА Новости, 11.07.2022

Госдума рассмотрит инициативы по поддержке россиян и экономики

Госдума на внеочередном заседании 15 июля будет заниматься социальными и экономическими вопросами, сообщил сайт палаты со ссылкой на спикера Вячеслава Володина. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:59

2022-07-11T17:59

2022-07-11T19:29

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госдума на внеочередном заседании 15 июля будет заниматься социальными и экономическими вопросами, сообщил сайт палаты со ссылкой на спикера Вячеслава Володина."Планируется рассмотреть инициативы правительства и депутатов по поддержке граждан и экономики", — цитирует портал слова председателя Думы.По словам Володина, за две недели в нижнюю палату парламента поступило 86 законопроектов, перед депутатами стоит задача не оставлять их на осень, а постараться рассмотреть как можно быстрее.Речь в первую очередь речь идет о мерах поддержки экономики, социальной защите граждан и военнослужащих.Совет Госдумы сегодня назначил внеочередное пленарное заседание палаты на 12:00 15 июля.Весенняя сессия Думы закрылась на минувшей неделе — 6 июля.

https://ria.ru/20220711/veteran-1801776276.html

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госдума рф, вячеслав володин