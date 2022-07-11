https://ria.ru/20220711/gorchitsa-1801746911.html

Во Франции возник дефицит горчицы

Во Франции возник дефицит горчицы - РИА Новости, 11.07.2022

Во Франции возник дефицит горчицы

Рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:17

2022-07-11T16:17

2022-07-11T18:48

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Рестораны Лиона, третьего по величине города Франции, испытывают острый дефицит горчицы, который эксперты объясняют засухой в Канаде и военным конфликтом на Украине, сообщил телеканал BFMTV.Хозяйка ресторана Le petit Bouchon Ребекка Гийон заявила, что из-за недостатка горчицы ее вынуждены подавать только к фирменной колбаске "андуйет". В случае если ситуация не изменится, посетители будут вынуждены есть это блюдо с майонезом или кетчупом, предупредила она.Ресторатор Давид Тапьеро рассказал, что в его заведении все сотрудники соблюдают правила жесткой экономии горчицы. Он также недоумевает по поводу ее дефицита."Я видел, что в Монако полно горчицы. Почему в Монако она есть, а во Франции нет? Думаю, что ей спекулируют", — сказал он.В последние месяцы горчица во Франции подорожала не менее чем на девять процентов. Основной причиной называют прошлогоднюю жару, которая "сожгла" урожай горчицы в Канаде — ее главном мировом производителе. Вторым и третьим экспортерами сырья для горчицы выступали Россия и Украина. Сейчас экспорт из этих стран приостановлен из-за логистических проблем.В самой Франции, которая производит 50 процентов европейской горчицы, трудности с ее выращиванием возникли еще в 2019 году — после запрета на использование пестицидов. Те, кто ожидает быстрого урегулирования "горчичного кризиса", ошибаются, предупредил телеканал.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, канада, украина, в мире