https://ria.ru/20220711/gaz-1801755889.html

В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России

В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России - РИА Новости, 11.07.2022

В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России

Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:46

2022-07-11T16:46

2022-07-11T16:49

природный газ

экономика

россия

европа

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис журналистам."Нет, это не базовый сценарий, но но это не тот риск, который мы можем исключить", - ответил он на вопрос, является для ЕК основным сценарием развития событий полное прекращение таких поставок в ближайшие месяцы.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС. Песков указывал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801665241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, siemens, валдис домбровскис, в мире