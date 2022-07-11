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В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
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В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России
В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России
Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:46
2022-07-11T16:49
природный газ
экономика
россия
европа
еврокомиссия
евросоюз
северный поток
siemens
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис журналистам."Нет, это не базовый сценарий, но но это не тот риск, который мы можем исключить", - ответил он на вопрос, является для ЕК основным сценарием развития событий полное прекращение таких поставок в ближайшие месяцы.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС. Песков указывал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
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природный газ, экономика, россия, европа, еврокомиссия, евросоюз, северный поток, siemens, валдис домбровскис, в мире
16:46 11.07.2022 (обновлено: 16:49 11.07.2022)
 
В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России

Вице-президент ЕК Домбровскис не исключил полную остановку поставок газа из России

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис журналистам.
"Нет, это не базовый сценарий, но но это не тот риск, который мы можем исключить", - ответил он на вопрос, является для ЕК основным сценарием развития событий полное прекращение таких поставок в ближайшие месяцы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС. Песков указывал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
12:12
СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
 
Природный газЭкономикаРоссияЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзСеверный потокSiemensВалдис ДомбровскисВ мире
 
 
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