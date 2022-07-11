16:46 11.07.2022 (обновлено: 16:49 11.07.2022)
В Еврокомиссии оценили риск полной остановки поставок газа из России
Вице-президент ЕК Домбровскис не исключил полную остановку поставок газа из России
© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не считает главным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы, сказал исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис журналистам.
"Нет, это не базовый сценарий, но но это не тот риск, который мы можем исключить", - ответил он на вопрос, является для ЕК основным сценарием развития событий полное прекращение таких поставок в ближайшие месяцы.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия способна гарантировать энергетическую безопасность Европы и отсутствие зашкаливающих счетов для граждан ЕС. Песков указывал, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. По его словам, это последствия антироссийских санкций и проблемы, которые "не связаны с нами". Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.