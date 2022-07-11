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Bloomberg: цены на газ останутся высокими еще два года - РИА Новости, 11.07.2022
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Bloomberg: цены на газ останутся высокими еще два года
Bloomberg: цены на газ останутся высокими еще два года - РИА Новости, 11.07.2022
Bloomberg: цены на газ останутся высокими еще два года
Несмотря на снижение цен на газ относительно мартовских рекордов, рассчитывать на завершение кризиса не стоит, уверен обозреватель Bloomberg Хавьер Блас. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T15:50
2022-07-11T19:06
в мире
экономика
европа
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Несмотря на снижение цен на газ относительно мартовских рекордов, рассчитывать на завершение кризиса не стоит, уверен обозреватель Bloomberg Хавьер Блас."Тогда (весной. — Прим. ред.) газовый рынок пережил непродолжительный кризис, который продлился пару месяцев. Но сейчас возникают исключительные угрозы для предстоящей зимы, которые перейдут на 2023-й и наверняка на 2024 год", — написал автор.Блас отметил, что в последние дни уровень цен на газ в Европе существенно вырос, что уже создало проблемы для энергетической отрасли. Так, если в марте контрактные цены на электричество можно было зафиксировать на уровне 80 евро за мегаватт-час, то сейчас тариф достиг рекордной отметки — 145 евро.Сейчас нидерландский индекс цен на газ TTF, по которому определяются спотовые контракты в Европе, на 30 процентов ниже рекорда, установленного в начале российской спецоперации на Украине. Однако договоры на поставку газа на конец этого года теперь заключаются с ценами на четверть выше мартовских.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Кроме того, с отечественного рынка стали уходить западные компании. При этом нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220710/frantsiya-1801542273.html
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в мире, экономика, европа, санкции в отношении россии
15:50 11.07.2022 (обновлено: 19:06 11.07.2022)
 
Bloomberg: цены на газ останутся высокими еще два года

Обозреватель Bloomberg Блас: цены на газ в Европе будут высокими еще два года

© AP Photo / Mindaugas KulbisГазокомпрессорная станция в Литве
Газокомпрессорная станция в Литве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Газокомпрессорная станция в Литве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Несмотря на снижение цен на газ относительно мартовских рекордов, рассчитывать на завершение кризиса не стоит, уверен обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.
"Тогда (весной. — Прим. ред.) газовый рынок пережил непродолжительный кризис, который продлился пару месяцев. Но сейчас возникают исключительные угрозы для предстоящей зимы, которые перейдут на 2023-й и наверняка на 2024 год", — написал автор.
Блас отметил, что в последние дни уровень цен на газ в Европе существенно вырос, что уже создало проблемы для энергетической отрасли. Так, если в марте контрактные цены на электричество можно было зафиксировать на уровне 80 евро за мегаватт-час, то сейчас тариф достиг рекордной отметки — 145 евро.
Сейчас нидерландский индекс цен на газ TTF, по которому определяются спотовые контракты в Европе, на 30 процентов ниже рекорда, установленного в начале российской спецоперации на Украине. Однако договоры на поставку газа на конец этого года теперь заключаются с ценами на четверть выше мартовских.
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В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти перевели оплату за газ недружественным странам на рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничениям, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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