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СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз - РИА Новости, 11.07.2022
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СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз - РИА Новости, 11.07.2022
СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз
Евросоюз стремится увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить зависимость от поставок из РФ, однако препятствовать этому могут сами страны континента,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:12
2022-07-11T12:12
африка
европа
в мире
природный газ
нигерия
мухаммад бухари
италия
германия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз стремится увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить зависимость от поставок из РФ, однако препятствовать этому могут сами страны континента, страдающие из-за нехватки энергии для населения, пишет агентство Блумберг."Африканские лидеры, с одной стороны, жаждут миллионных доходов от сделок по газу, с другой - называют внезапный интерес к их ресурсам двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом. Они задаются вопросом, почему Африка должна отходить от "грязных" видов топлива, тем самым задерживая доступ к электричеству для сотен миллионов людей", - сообщает агентство.Страны Европы, выступавшие против использования газа и других ископаемых видов топлива в мире ради достижения глобальных климатических целей, теперь хотят еще больше нарастить поставки газа из Африки. Так, Италия в апреле заключила соглашения о поставках с Анголой и республикой Конго, а Германия планирует договориться о поставках из Сенегала.Вместе с тем богатые страны не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа в самой Африке, а также не выполняют обещания по финансированию зеленых проектов, которые могли бы стать альтернативными источниками энергии. Такой подход раздражает африканских лидеров, которым нужно любое топливо, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты, отмечает Блумберг."Это не помогает их энергетической безопасности, это не помогает экономике Нигерии, и это не помогает окружающей среде. Это лицемерие, которому должен быть положен конец", - цитирует агентство слова президента Нигерии Мухаммаду Бухари.В качестве примера Блумберг приводит данные, согласно которым СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании. Наибольшая его часть была вывезена в Испанию, Францию и Португалию, в то время как жители близлежащего города используют для дровяных печей керосин и дизель с черного рынка, которые производятся из нефти, украденной с производств Shell, Eni и TotalEnergies.
https://ria.ru/20220711/gaz-1801661343.html
https://ria.ru/20220711/eni-1801639624.html
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африка
европа
нигерия
италия
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африка, европа, в мире, природный газ, нигерия, мухаммад бухари, италия, германия, ангола, сенегал, евросоюз
12:12 11.07.2022
 
СМИ: страны Африки могут препятствовать росту поставок газа в Евросоюз

Bloomberg: страны Африки могут препятствовать росту поставок местного газа в Евросоюз

© AP Photo / Bela SzandelszkyРабочие на газораспределительной станции в Венгрии
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Рабочие на газораспределительной станции в Венгрии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Евросоюз стремится увеличить поставки газа из Африки, чтобы снизить зависимость от поставок из РФ, однако препятствовать этому могут сами страны континента, страдающие из-за нехватки энергии для населения, пишет агентство Блумберг.
"Африканские лидеры, с одной стороны, жаждут миллионных доходов от сделок по газу, с другой - называют внезапный интерес к их ресурсам двойными стандартами, усугубляющими эксплуатацию региона Западом. Они задаются вопросом, почему Африка должна отходить от "грязных" видов топлива, тем самым задерживая доступ к электричеству для сотен миллионов людей", - сообщает агентство.
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Страны Европы, выступавшие против использования газа и других ископаемых видов топлива в мире ради достижения глобальных климатических целей, теперь хотят еще больше нарастить поставки газа из Африки. Так, Италия в апреле заключила соглашения о поставках с Анголой и республикой Конго, а Германия планирует договориться о поставках из Сенегала.
Вместе с тем богатые страны не хотят финансировать трубопроводы и производства, которые могли бы облегчить использование газа в самой Африке, а также не выполняют обещания по финансированию зеленых проектов, которые могли бы стать альтернативными источниками энергии. Такой подход раздражает африканских лидеров, которым нужно любое топливо, чтобы вытащить миллионы людей из нищеты, отмечает Блумберг.
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"Это не помогает их энергетической безопасности, это не помогает экономике Нигерии, и это не помогает окружающей среде. Это лицемерие, которому должен быть положен конец", - цитирует агентство слова президента Нигерии Мухаммаду Бухари.
В качестве примера Блумберг приводит данные, согласно которым СПГ-завод на острове Бонни-Айленд в Нигерии в прошлом году произвел достаточно газа, чтобы обеспечить на зиму энергией половину Великобритании. Наибольшая его часть была вывезена в Испанию, Францию и Португалию, в то время как жители близлежащего города используют для дровяных печей керосин и дизель с черного рынка, которые производятся из нефти, украденной с производств Shell, Eni и TotalEnergies.
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АфрикаЕвропаВ миреПриродный газНигерияМухаммад БухариИталияГерманияАнголаСенегалЕвросоюз
 
 
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