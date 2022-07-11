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В Германии испугались отключения "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
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В Германии испугались отключения "Северного потока"
В Германии испугались отключения "Северного потока" - РИА Новости, 11.07.2022
В Германии испугались отключения "Северного потока"
В Германии нарастают опасения, что Россия может окончательно перекрыть "Северный поток", поставки по которому сегодня остановили из-за планового ремонта, пишет... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:00
2022-07-11T17:56
экономика
роберт хабек
россия
германия
украина
газпром
uniper
хдс/хсс
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Германии нарастают опасения, что Россия может окончательно перекрыть "Северный поток", поставки по которому сегодня остановили из-за планового ремонта, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.По мнению авторов статьи, раньше приостановка подачи газа не предвещала никаких сложностей, однако на фоне ситуации на Украине все может поменяться. О возможном полном прекращении поставок часто стали говорить министр экономики Германии Роберт Хабек и многие его партнеры по коалиции. В частности, представитель ХДС Андреас Юнг уже призывал готовиться к подобному сценарию.В публикации отмечается, что дальнейшее развитие событий зависит от настроений Москвы. Если она сочтет наиболее важным получение прибыли, то "Северный поток" снова запустят после ремонта. Однако если первоочередной задачей станет достижение успеха на Украине за счет давления на страны Запада, поставки могут прекратить окончательно. При этом попытки компенсировать нехватку российского газа вынудили Европу пойти на астрономические траты, вследствие чего, в частности, концерн Uniper запросил финансовую помощь у государства.По прогнозам обозревателей, при прекращении работы "Северного потока" газовый дефицит накроет Евросоюз к концу лета. Не исключен и более плохой вариант: Россия в теории может перекрыть экспорт по всем направлениям, включая "Турецкий поток" и поставки через Украину. Если дело коснется только "Северного потока", немецкая промышленность будет вынуждена к осени рационализировать потребление газа, но если случится наихудший сценарий, то дефицит ударит по частным домохозяйствам, утверждают авторы статьи.Поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку" — прекратились сегодня в связи с ежегодными плановыми профилактическими работами. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
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экономика, роберт хабек, россия, германия, украина, газпром, uniper, хдс/хсс, северный поток, турецкий поток
12:00 11.07.2022 (обновлено: 17:56 11.07.2022)
 
В Германии испугались отключения "Северного потока"

FAZ: отключение "Северного потока" создаст дефицит газа в Европе уже в июле

© AFP 2022 / John MacDougallТерминал газопровода "Северный поток" в Любмине, Германия
Терминал газопровода Северный поток в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / John MacDougall
Терминал газопровода "Северный поток" в Любмине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Германии нарастают опасения, что Россия может окончательно перекрыть "Северный поток", поставки по которому сегодня остановили из-за планового ремонта, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По мнению авторов статьи, раньше приостановка подачи газа не предвещала никаких сложностей, однако на фоне ситуации на Украине все может поменяться. О возможном полном прекращении поставок часто стали говорить министр экономики Германии Роберт Хабек и многие его партнеры по коалиции. В частности, представитель ХДС Андреас Юнг уже призывал готовиться к подобному сценарию.
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
10:45
Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"
В публикации отмечается, что дальнейшее развитие событий зависит от настроений Москвы. Если она сочтет наиболее важным получение прибыли, то "Северный поток" снова запустят после ремонта. Однако если первоочередной задачей станет достижение успеха на Украине за счет давления на страны Запада, поставки могут прекратить окончательно. При этом попытки компенсировать нехватку российского газа вынудили Европу пойти на астрономические траты, вследствие чего, в частности, концерн Uniper запросил финансовую помощь у государства.
По прогнозам обозревателей, при прекращении работы "Северного потока" газовый дефицит накроет Евросоюз к концу лета. Не исключен и более плохой вариант: Россия в теории может перекрыть экспорт по всем направлениям, включая "Турецкий поток" и поставки через Украину. Если дело коснется только "Северного потока", немецкая промышленность будет вынуждена к осени рационализировать потребление газа, но если случится наихудший сценарий, то дефицит ударит по частным домохозяйствам, утверждают авторы статьи.
Поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку" — прекратились сегодня в связи с ежегодными плановыми профилактическими работами. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.
"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
02:12
Пушков поговоркой прокомментировал ситуацию с дефицитом газа в Германии
 
ЭкономикаРоберт ХабекРоссияГерманияУкраинаГазпромUniperХДС/ХСССеверный потокТурецкий поток
 
 
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