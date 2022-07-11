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В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
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В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России
В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России - РИА Новости, 11.07.2022
В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России
Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Петар Джокич в ответе на вопрос РИА Новости выразил надежду, что не... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:38
2022-07-11T09:38
экономика
босния и герцеговина
россия
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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Петар Джокич в ответе на вопрос РИА Новости выразил надежду, что не произойдет остановки поставок газа из России через Турцию и Болгарию "по независящим от нас внешним причинам" в свете западных санкций против РФ.Газовая компания GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной. По словам министра, речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше, она будет корректироваться каждый квартал."Ожидаем, что все останется в согласованных рамках и по вопросу цены газа и по динамке поставок. Искренне мы надеемся, что не дойдет до приостановки снабжения посредством газопровода, которым газ сейчас поставляется в Сербию – "Балканского потока" (часть ГТС Болгарии, связан с "Турецким потоком" - ред.), через Турцию и Болгарию. Но в данный момент мы не можем ничего гарантировать, так как на все это не имеем никакого прямого влияния", - заявил глава минэнерго агентству.РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году, с 1 января, компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
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экономика, босния и герцеговина, россия
09:38 11.07.2022
 
В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России

Глава Минэнерго РС БиГ Джокич надеется, что санкции не помешают поставкам газа из России

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Петар Джокич в ответе на вопрос РИА Новости выразил надежду, что не произойдет остановки поставок газа из России через Турцию и Болгарию "по независящим от нас внешним причинам" в свете западных санкций против РФ.
Газовая компания GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной. По словам министра, речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше, она будет корректироваться каждый квартал.
"Ожидаем, что все останется в согласованных рамках и по вопросу цены газа и по динамке поставок. Искренне мы надеемся, что не дойдет до приостановки снабжения посредством газопровода, которым газ сейчас поставляется в Сербию – "Балканского потока" (часть ГТС Болгарии, связан с "Турецким потоком" - ред.), через Турцию и Болгарию. Но в данный момент мы не можем ничего гарантировать, так как на все это не имеем никакого прямого влияния", - заявил глава минэнерго агентству.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году, с 1 января, компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.
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