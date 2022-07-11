В РС БиГ надеются, что санкции Запада не помешают поставкам газа из России
Глава Минэнерго РС БиГ Джокич надеется, что санкции не помешают поставкам газа из России
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Министр энергетики и горного дела Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Петар Джокич в ответе на вопрос РИА Новости выразил надежду, что не произойдет остановки поставок газа из России через Турцию и Болгарию "по независящим от нас внешним причинам" в свете западных санкций против РФ.
Газовая компания GAS-RES, на 100% принадлежащая правительству РС БиГ, с 1 июня продлила договор на поставки природного газа с российской стороной. По словам министра, речь идет о цене около 290 долларов за 1 тысячу кубических метров или немного выше, она будет корректироваться каждый квартал.
"Ожидаем, что все останется в согласованных рамках и по вопросу цены газа и по динамке поставок. Искренне мы надеемся, что не дойдет до приостановки снабжения посредством газопровода, которым газ сейчас поставляется в Сербию – "Балканского потока" (часть ГТС Болгарии, связан с "Турецким потоком" - ред.), через Турцию и Болгарию. Но в данный момент мы не можем ничего гарантировать, так как на все это не имеем никакого прямого влияния", - заявил глава минэнерго агентству.
РС БиГ ранее получала российский газ через Украину, Венгрию и Сербию, боснийская газотранспортная система соединена с сербской в районе города Зворник. В 2021 году, с 1 января, компания-поставщик GAS-RES в Баня-Лукe перешла на получение газа, доставляемого в Сербию через Болгарию из "Турецкого потока". Среднее годовое потребление природного газа Республикой Сербской, по данным минэнерго, в последние годы составляет около 50 миллионов кубических метров.