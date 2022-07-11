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Поставки газа по "Северному потоку" прекратились - РИА Новости, 11.07.2022
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Поставки газа по "Северному потоку" прекратились
Поставки газа по "Северному потоку" прекратились - РИА Новости, 11.07.2022
Поставки газа по "Северному потоку" прекратились
С началом "газовых суток" (7:00 мск) прекратились поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку", свидетельствуют данные... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:11
2022-07-11T19:54
в мире
экономика
россия
канада
украина
оператор гтс украины
siemens
газпром
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С началом "газовых суток" (7:00 мск) прекратились поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.Обе нитки газопровода останавливают для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.Прокачка по "Северному потоку" 10 июля (газовые сутки длились с 7:00 мск воскресенья до 7:00 мск понедельника) составила около 63,4 миллиона кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это порядка 40 процентов от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 миллионов кубометров в сутки."Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.Поставки по другому маршруту — транзитом через украинскую территорию — ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку через станцию "Суджа" на газовые сутки 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Снабжение через Украину сохраняется на этом уровне с конца мая.
https://ria.ru/20220710/siemens-1801573408.html
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в мире, экономика, россия, канада, украина, оператор гтс украины, siemens, газпром, северный поток
08:11 11.07.2022 (обновлено: 19:54 11.07.2022)
 
Поставки газа по "Северному потоку" прекратились

Nord Stream AG приостановила поставки по "Северному потоку" с 11 по 21 июля из-за ремонта

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГазопровод "Северный поток" в окрестностях города Лубмин
Газопровод Северный поток в окрестностях города Лубмин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Газопровод "Северный поток" в окрестностях города Лубмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С началом "газовых суток" (7:00 мск) прекратились поставки топлива по ключевому маршруту из России в Европу — "Северному потоку", свидетельствуют данные оператора магистрали — компании Nord Stream AG.
Обе нитки газопровода останавливают для проведения ежегодных плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации. Ожидается, что техобслуживание пройдет с 11 по 21 июля.
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Прокачка по "Северному потоку" 10 июля (газовые сутки длились с 7:00 мск воскресенья до 7:00 мск понедельника) составила около 63,4 миллиона кубометров, что аналогично уровню прокачки в предыдущие дни. Это порядка 40 процентов от максимальной мощности магистрали, которая составляет почти 170 миллионов кубометров в сутки.
"Газпром" в середине июня снизил прокачку по "Северному потоку" примерно на 60 процентов. Компания сообщила, что может поставлять в газопровод только 67 миллионов кубометров при плановом объеме 167 миллионов. Это объяснили задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Оттавы против Москвы не может вернуть проходившие ремонт на канадском заводе газоперекачивающие агрегаты для компрессорной станции "Портовая", а также с выявленными техническими неисправностями двигателей.
Поставки по другому маршруту — транзитом через украинскую территорию — ожидаются на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на прокачку через станцию "Суджа" на газовые сутки 11 июля составляет 41 миллион кубометров. Снабжение через Украину сохраняется на этом уровне с конца мая.
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