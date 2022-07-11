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Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/front-1801631959.html
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась - РИА Новости, 11.07.2022
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась, под контролем союзных сил находится уже 243 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:20
2022-07-11T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
днр
денис пушилин
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась, под контролем союзных сил находится уже 243 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин."На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта. Также идет переброска второго корпуса (сил. — Прим. ред.) Луганской народной республики для усиления позиций непосредственно по Авдеевскому направлению", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас "освобождение ДНР будет происходить совместными силами".Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой народной республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, луганская народная республика, днр, денис пушилин
10:20 11.07.2022 (обновлено: 11:55 11.07.2022)
 
Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась

Глава ДНР Пушилин сообщил о продвижении союзных сил на севере республики

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Линия фронта на севере ДНР существенно изменилась, под контролем союзных сил находится уже 243 населенных пункта, заявил глава республики Денис Пушилин.
"На севере республики мы видим существенное изменение линии фронта. Также идет переброска второго корпуса (сил. — Прим. ред.) Луганской народной республики для усиления позиций непосредственно по Авдеевскому направлению", — отметил он в эфире телеканала "Россия 24".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По его словам, сейчас "освобождение ДНР будет происходить совместными силами".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой народной республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.
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