https://ria.ru/20220711/finansirovanie-1801834919.html
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР
Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:12
2022-07-11T23:12
2022-07-11T23:15
специальная военная операция на украине
польша
прибалтика
германия
ситуация в днр и лнр
румыния
белоруссия
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске."Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии. По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали - кто им только не платил где они только не находились", - сказал Киселев.
https://ria.ru/20220708/naemniki-1801301586.html
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польша, прибалтика, германия, ситуация в днр и лнр, румыния, белоруссия, луганская народная республика, донбасс
23:12 11.07.2022 (обновлено: 23:15 11.07.2022)
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР
В ЛНР сообщили, что Польша, ФРГ и Румыния финансировали батальон белорусских наемников