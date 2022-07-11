Рейтинг@Mail.ru
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/finansirovanie-1801834919.html
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР
Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:12
2022-07-11T23:15
специальная военная операция на украине
польша
прибалтика
германия
ситуация в днр и лнр
румыния
белоруссия
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798716328_0:0:2972:1673_1920x0_80_0_0_58e62fd81ac927141f3046844ac78a58.jpg
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске."Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии. По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали - кто им только не платил где они только не находились", - сказал Киселев.
https://ria.ru/20220708/naemniki-1801301586.html
польша
прибалтика
германия
румыния
белоруссия
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798716328_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_ab91afc90b6289477dfaf00e7edde1af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, прибалтика, германия, ситуация в днр и лнр, румыния, белоруссия, луганская народная республика, донбасс
23:12 11.07.2022 (обновлено: 23:15 11.07.2022)
 
Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР

В ЛНР сообщили, что Польша, ФРГ и Румыния финансировали батальон белорусских наемников

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат спецподразделения Украины устанавливает немецкую противотанковую мину. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.
Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске.
"Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии. По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали - кто им только не платил где они только не находились", - сказал Киселев.
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 17:52
Западные наемники сравнили боевые действия на Украине и в Афганистане
 
Специальная военная операция на УкраинеПольшаПрибалтикаГерманияСитуация в ДНР и ЛНРРумынияБелоруссияЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала