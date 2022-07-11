https://ria.ru/20220711/finansirovanie-1801834919.html

Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР

Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 11.07.2022

Польша и ФРГ финансировали батальон белорусских наемников, сообщили в ЛНР

Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:12

2022-07-11T23:12

2022-07-11T23:15

специальная военная операция на украине

польша

прибалтика

германия

ситуация в днр и лнр

румыния

белоруссия

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл - РИА Новости. Ряд стран Европы, в том числе Польша, Прибалтика, ФРГ и Румыния, финансировали так называемый батальон Калиновского, куда входили белорусские наемники, заявил РИА Новости помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.Ранее Киселев заявил, что военнослужащие ЛНР захватили в Донбассе диверсионно-разведывательную группу белорусских наемников, планировавших теракт в Лисичанске."Финансирование этого белорусского подразделения шло из Польши, из Великобритании… И из Прибалтики им кинулись оплачивать счета, и из Германии оплачивали, из Румынии. По-моему, там еще и из Венгрии оплачивали - кто им только не платил где они только не находились", - сказал Киселев.

https://ria.ru/20220708/naemniki-1801301586.html

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прибалтика

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польша, прибалтика, германия, ситуация в днр и лнр, румыния, белоруссия, луганская народная республика, донбасс