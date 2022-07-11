https://ria.ru/20220711/entsefalit-1801775732.html

В России выявили 430 случаев клещевого энцефалита с начала года

В России выявили 430 случаев клещевого энцефалита с начала года - РИА Новости, 11.07.2022

В России выявили 430 случаев клещевого энцефалита с начала года

Четыреста тридцать случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:51

2022-07-11T17:51

2022-07-11T17:51

здоровье - общество

россия

челябинская область

пермский край

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Четыреста тридцать случаев клещевого вирусного энцефалита подтверждено в России в этом году, еще в ряде случаев диагноз ожидает подтверждения, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Всего подтверждено 430 случаев клещевого вирусного энцефалита. В отношении ряда случаев диагноз ожидает подтверждения. Количество выявленных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не превышает максимальных значений за аналогичный пятилетний период", - говорится в сообщении.По последним данным, в России в медицинские организации обратились более 351 тысячи пострадавших от укусов клещей, среди них 85,5 тысячи детей, уточнили в ведомстве. Количество обращений в медицинские организации находится на уровне среднемноголетних значений.Чаще всего к медикам из-за укусов клещей обращаются в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Томской, Кировской и Челябинской областях, Пермском крае и Удмуртии, отметили в пресс-службе.

https://rsport.ria.ru/20220629/kleschi-1798932778.html

россия

челябинская область

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, челябинская область, пермский край