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Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом" - РИА Новости, 11.07.2022
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Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"
Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом" - РИА Новости, 11.07.2022
Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"
Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:45
2022-07-11T10:45
газпром
экономика
eni
в мире
италия
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РИМ, 11 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится в сообщении итальянской компании."Газпром" объявил, что сегодня поставит Eni объем газа примерно в 21 миллион кубометр в сутки, тогда как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 миллиона кубометров. Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках", - сообщается в коммюнике.
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газпром, экономика, eni , в мире, италия
10:45 11.07.2022
 
Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"

Итальянская Eni заявила, что "Газпром" поставит ей газа на 11 миллионов кубометров меньше

© AP Photo / Luca BrunЗаправочная станция компании Eni в Милане
Заправочная станция компании Eni в Милане - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Luca Brun
Заправочная станция компании Eni в Милане. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится в сообщении итальянской компании.
"Газпром" объявил, что сегодня поставит Eni объем газа примерно в 21 миллион кубометр в сутки, тогда как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 миллиона кубометров. Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках", - сообщается в коммюнике.
Газопровод Северный поток в окрестностях города Лубмин - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
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ГазпромЭкономикаEniВ миреИталия
 
 
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