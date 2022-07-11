https://ria.ru/20220711/eni-1801639624.html

Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"

Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом" - РИА Новости, 11.07.2022

Eni сообщила о сокращении поставок газа "Газпромом"

Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T10:45

2022-07-11T10:45

2022-07-11T10:45

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РИМ, 11 июл – РИА Новости. Российский "Газпром" поставит итальянской нефтегазовой группе Eni в понедельник на 11 миллионов кубометров газа меньше, чем в среднем в последние дни, говорится в сообщении итальянской компании."Газпром" объявил, что сегодня поставит Eni объем газа примерно в 21 миллион кубометр в сутки, тогда как средний показатель за последние несколько дней составлял около 32 миллиона кубометров. Eni предоставит дополнительную информацию в случае новых и значительных изменений в потоках", - сообщается в коммюнике.

https://ria.ru/20220711/gaz-1801608301.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

газпром, экономика, eni , в мире, италия