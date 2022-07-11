https://ria.ru/20220711/elektrosamokat-1801642616.html
Легковушка сбила двух детей на электросамокате под Воронежем, один погиб
Легковушка сбила двух детей на электросамокате под Воронежем, один погиб - РИА Новости, 11.07.2022
Легковушка сбила двух детей на электросамокате под Воронежем, один погиб
Одиннадцатилетний ребенок погиб, его девятилетний товарищ получил травмы при столкновении электросамоката с легковым автомобилем в Воронежской области, сообщает РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T10:57
2022-07-11T10:57
2022-07-11T11:02
происшествия
авто
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Одиннадцатилетний ребенок погиб, его девятилетний товарищ получил травмы при столкновении электросамоката с легковым автомобилем в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону.Авария произошла в воскресенье в городе Бутурлиновка на улице Чехова."Девятилетний местный житель, управляя электросамокатом Kugoo S3, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада 219410" под управлением 42-летнего жителя райцентра, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении.По данным полиции, водитель самоката и его 11-летний пассажир были доставлены в больницу, где старший мальчик скончался от травм.По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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воронежская область
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происшествия, авто, воронежская область
10:57 11.07.2022 (обновлено: 11:02 11.07.2022)
Легковушка сбила двух детей на электросамокате под Воронежем, один погиб
В Воронежской области легковой автомобиль сбил двух детей на электросамокате, один погиб
ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости.
Одиннадцатилетний ребенок погиб, его девятилетний товарищ получил травмы при столкновении электросамоката с легковым автомобилем в Воронежской области, сообщает
ГУМВД по региону.
Авария произошла в воскресенье в городе Бутурлиновка на улице Чехова.
"Девятилетний местный житель, управляя электросамокатом Kugoo S3, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лада 219410" под управлением 42-летнего жителя райцентра, в результате чего произошло столкновение транспортных средств", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель самоката и его 11-летний пассажир были доставлены в больницу, где старший мальчик скончался от травм.
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.