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Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России - РИА Новости, 11.07.2022
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Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России
Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России - РИА Новости, 11.07.2022
Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России
Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:24
2022-07-11T13:33
экономика
россия
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из пресс-релиза компании."После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту", — говорится в сообщении.Решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов). В остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1 процент от общего объема.Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.
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экономика, россия
09:24 11.07.2022 (обновлено: 13:33 11.07.2022)
 
Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России

Шведская компания Electrolux Professional заявила о прекращении деятельности в России

© AFP 2022 / Scott OlsonЛоготип Electrolux
Логотип Electrolux - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AFP 2022 / Scott Olson
Логотип Electrolux. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из пресс-релиза компании.
"После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту", — говорится в сообщении.
Решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов). В остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.
В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1 процент от общего объема.
Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.
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