https://ria.ru/20220711/electrolux-1801614993.html

Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России

Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России - РИА Новости, 11.07.2022

Производитель бытовой техники Electrolux объявил об уходе из России

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:24

2022-07-11T09:24

2022-07-11T13:33

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801621910_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_52971da12c57481283626c5837d54b36.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность на территории России, передает бизнес местному руководству, следует из пресс-релиза компании."После результатов оценки, свидетельствующих о том, что продолжение бизнеса в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Поэтому Electrolux Professional передает свой российский бизнес местному менеджменту", — говорится в сообщении.Решение повлечет за собой затраты в размере 35 миллионов шведских крон (3,3 миллиона долларов). В остальном передача российского бизнеса не будет иметь значительного влияния на прибыльность Electrolux.В России штат Electrolux насчитывает 25 сотрудников, а продажи в стране за 2021 год составили примерно 1 процент от общего объема.Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники, оперирует в 110 странах. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Штат компании насчитывает около 4 тысяч человек.

https://ria.ru/20220608/makdonalds-1793792062.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия