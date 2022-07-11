Рейтинг@Mail.ru
Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/dvizhenie-1801760630.html
Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России
Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России - РИА Новости, 11.07.2022
Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России
Общественное объединение "Народное движение Адат"*, руководителем которого является сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, включено в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T17:02
2022-07-11T17:02
россия
сайди янгулбаев
рамзан кадыров
грозный
нижний новгород
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
министерство финансов рф (минфин россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общественное объединение "Народное движение Адат"*, руководителем которого является сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.Как следует из документа, в понедельник общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской республики от 12 мая 2022 года было включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.В марте Росфинмониторинг внес Ибрагима Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов. В январе директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов сообщал, что семья Янгулбаевых связана с Telegram-каналом "Народного движения Адат"* (1ADAT), критиковавшем главу Чечни Рамзана Кадырова.Зарему Мусаеву, жену Сайди Янгулбаева, 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Кадыров тогда заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".В начале февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы). Впоследствии мера пресечения продлевалась. Дело уже дошло до суда.* Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20220622/yangulbaev-1797378613.html
https://ria.ru/20220708/zakon-1801225702.html
https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html
россия
грозный
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_23a0feffa3e75f46ce5f64eef7ef60ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, грозный, нижний новгород, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии), происшествия
17:02 11.07.2022
 
Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России

"Народное движение Адат" сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общественное объединение "Народное движение Адат"*, руководителем которого является сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.
Как следует из документа, в понедельник общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской республики от 12 мая 2022 года было включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 17:15
В Грозном готовятся судить жену экс-судьи Янгулбаева
В марте Росфинмониторинг внес Ибрагима Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов. В январе директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов сообщал, что семья Янгулбаевых связана с Telegram-каналом "Народного движения Адат"* (1ADAT), критиковавшем главу Чечни Рамзана Кадырова.
Зарему Мусаеву, жену Сайди Янгулбаева, 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Кадыров тогда заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 14:46
Совфед одобрил закон о создании банка данных экстремистских материалов
После этого Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".
В начале февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы). Впоследствии мера пресечения продлевалась. Дело уже дошло до суда.
* Запрещенная в России организация.
Журналист Юрий Дудь - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 11:19
Суд отклонил иск Дудя*, оспаривавшего статус иноагента
 
РоссияСайди ЯнгулбаевРамзан КадыровГрозныйНижний НовгородФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Министерство финансов РФ (Минфин России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала