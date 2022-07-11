https://ria.ru/20220711/dvizhenie-1801760630.html

Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России

Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России - РИА Новости, 11.07.2022

Движение сына экс-судьи Янгулбаева включили в реестр запрещенных в России

Общественное объединение "Народное движение Адат"*, руководителем которого является сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, включено в... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T17:02

2022-07-11T17:02

2022-07-11T17:02

россия

сайди янгулбаев

рамзан кадыров

грозный

нижний новгород

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

министерство финансов рф (минфин россии)

происшествия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общественное объединение "Народное движение Адат"*, руководителем которого является сын экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Ибрагим, включено в перечень запрещенных в России, следует из соответствующего реестра Минюста РФ.Как следует из документа, в понедельник общественное объединение "Народное движение Адат"* на основании решения Верховного суда Чеченской республики от 12 мая 2022 года было включено в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности.В марте Росфинмониторинг внес Ибрагима Янгулбаева в перечень террористов и экстремистов. В январе директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов сообщал, что семья Янгулбаевых связана с Telegram-каналом "Народного движения Адат"* (1ADAT), критиковавшем главу Чечни Рамзана Кадырова.Зарему Мусаеву, жену Сайди Янгулбаева, 22 января забрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. По свидетельству ее адвоката Натальи Добронравовой, Мусаеву силой выволокли из квартиры, она теряла сознание. Кадыров тогда заявил, что действия полицейских из республики, работавших в Нижнем Новгороде, были согласованы и проводились в соответствии с законодательством России. По его словам, Янгулбаевым "трижды отправляли повестку". Доставленная в Грозный Мусаева напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза, добавил Кадыров.После этого Сайди Янгулбаев с дочерью уехали из страны. Коллегия судей Чечни 3 февраля лишила его статуса судьи и неприкосновенности. По словам председателя совета судей Чечни Алавдина Гардалоева, поступки Янгулбаева "несовместимы с высоким статусом судьи в отставке".В начале февраля Старопромысловский районный суд Грозного арестовал Мусаеву по обвинению в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ – до 10 лет лишения свободы). Впоследствии мера пресечения продлевалась. Дело уже дошло до суда.* Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20220622/yangulbaev-1797378613.html

https://ria.ru/20220708/zakon-1801225702.html

https://ria.ru/20220707/isk-1800872741.html

россия

грозный

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сайди янгулбаев, рамзан кадыров, грозный, нижний новгород, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), министерство финансов рф (минфин россии), происшествия