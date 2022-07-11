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Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице

Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице - РИА Новости, 11.07.2022

Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице

Два человека умерли в больнице после ДТП в подмосковных Люберцах, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:56

2022-07-11T21:56

2022-07-11T23:17

происшествия

люберцы

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два человека умерли в больнице после ДТП в подмосковных Люберцах, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале."Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, погибли две женщины 1975 и 1976 года рождения.Авария произошла в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринговой машины выехал на встречную полосу и сбил трех человек, в том числе 14-летнюю девочку. Затем автомобиль влетел в такси, припаркованное около автобусной остановки.По факту ДТП открыто уголовное дело, водителя задержали.

люберцы

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек 2022-07-11T21:56 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, люберцы, видео