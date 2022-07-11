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Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице
Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице - РИА Новости, 11.07.2022
Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице
Два человека умерли в больнице после ДТП в подмосковных Люберцах, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:56
2022-07-11T21:56
2022-07-11T23:17
происшествия
люберцы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Два человека умерли в больнице после ДТП в подмосковных Люберцах, сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале."Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, погибли две женщины 1975 и 1976 года рождения.Авария произошла в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринговой машины выехал на встречную полосу и сбил трех человек, в том числе 14-летнюю девочку. Затем автомобиль влетел в такси, припаркованное около автобусной остановки.По факту ДТП открыто уголовное дело, водителя задержали.
люберцы
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801798862_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_33c5fa4386d22be6452e30ca6a46a3fd.png
Кадры с места ДТП в Люберцах, где водитель каршеринга сбил троих человек
Видео с места ДТП в Люберцах, в результате которого водитель каршеринга сбил троих человек
2022-07-11T21:56
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, люберцы, видео
21:56 11.07.2022 (обновлено: 23:17 11.07.2022)
Два пешехода, пострадавшие в ДТП в Люберцах, умерли в больнице
Два пешехода, пострадавшие в ДТП с каршерингом в Люберцах, скончались
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Два человека умерли в больнице после ДТП в подмосковных Люберцах, сообщила
прокуратура Московской области в Telegram-канале.
"Двое пешеходов скончались. Несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.
Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова, погибли две женщины 1975 и 1976 года рождения.
Авария произошла в 16:25 на Октябрьском проспекте у дома 112. Водитель каршеринговой машины выехал на встречную полосу и сбил трех человек, в том числе 14-летнюю девочку. Затем автомобиль влетел в такси, припаркованное около автобусной остановки.
По факту ДТП открыто уголовное дело, водителя задержали.