Рейтинг@Mail.ru
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220711/dtp-1801745817.html
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП - РИА Новости, 11.07.2022
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП
Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:12
2022-07-11T16:39
происшествия
томская область
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801749600_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_e048bee0ca3c12928c586d490d8f5b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура."Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.В свою очередь в МВД Крыма уточнили, что авария произошла на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил выезд с проезжей части вправо. В ДТП пострадали трое мальчиков: шести, 12-ти и 14-ти лет."Известно, что семья из восьми человек, среди которых шестеро детей, ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в удерживающих устройствах", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20220613/dtp-1795041849.html
томская область
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801749600_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_e2e16e0eddfb82cf4dfde3129f78aa00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, томская область, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:12 11.07.2022 (обновлено: 16:39 11.07.2022)
 
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП

Троих детей из Томской области госпитализировали в Крыму после ДТП с микроавтобусом

© Фото : Прокуратура Республики КрымДТП с участием микроавтобуса Хендай в Кировском районе Республики Крым
ДТП с участием микроавтобуса Хендай в Кировском районе Республики Крым - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Прокуратура Республики Крым
ДТП с участием микроавтобуса Хендай в Кировском районе Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура.
"Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
В свою очередь в МВД Крыма уточнили, что авария произошла на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил выезд с проезжей части вправо. В ДТП пострадали трое мальчиков: шести, 12-ти и 14-ти лет.
"Известно, что семья из восьми человек, среди которых шестеро детей, ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в удерживающих устройствах", - подчеркнули в пресс-службе.
ДТП с участием двух автомобилей в Уренском районе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 15:48
В Нижегородской области мать и двое детей погибли в ДТП
 
ПроисшествияТомская областьРеспублика КрымМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала