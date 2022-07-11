https://ria.ru/20220711/dtp-1801745817.html

В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП

В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП - РИА Новости, 11.07.2022

В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП

Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:12

2022-07-11T16:12

2022-07-11T16:39

происшествия

томская область

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура."Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.В свою очередь в МВД Крыма уточнили, что авария произошла на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил выезд с проезжей части вправо. В ДТП пострадали трое мальчиков: шести, 12-ти и 14-ти лет."Известно, что семья из восьми человек, среди которых шестеро детей, ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в удерживающих устройствах", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20220613/dtp-1795041849.html

томская область

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, томская область, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии)