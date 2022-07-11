16:12 11.07.2022 (обновлено: 16:39 11.07.2022)
В Крыму микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП
Троих детей из Томской области госпитализировали в Крыму после ДТП с микроавтобусом
© Фото : Прокуратура Республики КрымДТП с участием микроавтобуса Хендай в Кировском районе Республики Крым
© Фото : Прокуратура Республики Крым
ДТП с участием микроавтобуса Хендай в Кировском районе Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, трое несовершеннолетних госпитализированы, сообщает крымская прокуратура.
"Микроавтобус Hyundai, следовавший из Томской области, в районе села Владиславовка выехал за пределы проезжей части, после чего транспортное средство совершило опрокидывание в кювет с последующим переворотом. Кроме водителя в автобусе находилось семь пассажиров, среди которых шесть детей. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних, которые госпитализированы в учреждения здравоохранения, остальным оказана медицинская помощь на месте", - говорится в сообщении.
В свою очередь в МВД Крыма уточнили, что авария произошла на трассе "Таврида". По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил выезд с проезжей части вправо. В ДТП пострадали трое мальчиков: шести, 12-ти и 14-ти лет.
"Известно, что семья из восьми человек, среди которых шестеро детей, ехала в Крым из Томска. Все несовершеннолетние находились в удерживающих устройствах", - подчеркнули в пресс-службе.
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