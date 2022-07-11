Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань
На 85-м году жизни умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань
Вячеслав Довгань. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе".
"В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских "Луноходов" на лунной поверхности в 1970-х годах", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
"Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким Довганя.
Вячеслав Довгань в 1967-1973 годах после учёбы в Военной инженерной академии имени Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. Там он прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов. В 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности.
В 1974-1982 годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в 1982-1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступал с лекциями и докладами на конференциях и чтениях.
Вячеслав Довгань. Архивное фото