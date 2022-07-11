Рейтинг@Mail.ru
Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20220711/dovgan-1801653647.html
Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань
Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань - РИА Новости, 11.07.2022
Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань
Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:31
2022-07-11T11:31
наука
наука
космос - риа наука
москва
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801652948_0:172:1213:854_1920x0_80_0_0_00177b4906a4b4d6988188a616d15e1f.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе"."В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских "Луноходов" на лунной поверхности в 1970-х годах", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram."Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким Довганя.Вячеслав Довгань в 1967-1973 годах после учёбы в Военной инженерной академии имени Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. Там он прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов. В 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности.В 1974-1982 годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в 1982-1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступал с лекциями и докладами на конференциях и чтениях.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801652948_0:58:1213:968_1920x0_80_0_0_870815d1352badcc83701625c76e7beb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, космос - риа наука, москва, роскосмос
11:31 11.07.2022
 
Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

На 85-м году жизни умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 / Вячеслав Довгань
Вячеслав Довгань - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
CC BY-SA 4.0 / Bogdanov-62 /
Вячеслав Довгань. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе".
Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских "Луноходов" на лунной поверхности в 1970-х годах", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.
"Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким Довганя.
Вячеслав Довгань в 1967-1973 годах после учёбы в Военной инженерной академии имени Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. Там он прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов. В 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности.
В 1974-1982 годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в 1982-1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступал с лекциями и докладами на конференциях и чтениях.
© Фото : Роскосмос/TelegramВячеслав Довгань
Вячеслав Довгань - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Фото : Роскосмос/Telegram
Вячеслав Довгань. Архивное фото
 
НаукаНаукаКосмос - РИА НаукаМоскваРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала