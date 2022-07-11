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Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань - РИА Новости, 11.07.2022

Умер водитель советских луноходов Вячеслав Довгань

Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T11:31

2022-07-11T11:31

2022-07-11T11:31

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вячеслав Довгань, управлявший в 70-е годы советскими "Луноходом-1" и "Луноходом-2", скончался в возрасте 84 лет в Москве, сообщили в "Роскосмосе"."В Москве на 85-м году жизни скончался Вячеслав Довгань, участвовавший в управлении работой советских "Луноходов" на лунной поверхности в 1970-х годах", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram."Роскосмос" выразил соболезнования родным и близким Довганя.Вячеслав Довгань в 1967-1973 годах после учёбы в Военной инженерной академии имени Дзержинского служил в Симферопольском Центре дальней космической связи. Там он прошёл подготовку в качестве водителя лунных самоходных аппаратов. В 1970-1971 и 1973 годах управлял работой советских "Лунохода-1" и "Лунохода-2" на лунной поверхности.В 1974-1982 годах Довгань работал в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, в 1982-1989 годах — в филиале № 35 Научно-исследовательского института военной медицины Минобороны СССР. После выхода в отставку занимался популяризацией отечественной космонавтики, выступал с лекциями и докладами на конференциях и чтениях.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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