Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 11.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/donetsk-1801826269.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 11.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра
Украинские войска в 20.35 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:23
2022-07-11T21:23
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
украина
нато
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_fe8b8e36f45bd40150875d7802214366.jpg
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794614961_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_71fab45e5510032f0089c141839ecd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
21:23 11.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

В ДНР сообщили об обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецка со стороны украинских войск
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела Донецка со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Празднование Дня России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
19:04Специальная военная операция на Украине
В Запорожской области заявили, что Киев хочет сорвать референдум
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)УкраинаНАТОДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала