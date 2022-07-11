https://ria.ru/20220711/donetsk-1801826269.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 11.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами "натовского" калибра

Украинские войска в 20.35 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:23

2022-07-11T21:23

2022-07-11T21:23

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

нато

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.35 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Первомайское - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже фиксировало обстрел Кировского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220711/referendum-1801796701.html

донецк (днр)

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донецк (днр), украина, нато, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины