https://ria.ru/20220711/dollar-1801596463.html

Эксперт оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям

Эксперт оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям - РИА Новости, 11.07.2022

Эксперт оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям

В последние дни рубль ослабел к доллару, однако есть все шансы на его укрепление. Если сложится ряд факторов, то доллар вполне может снова стоить 50 рублей,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T02:12

2022-07-11T02:12

2022-07-11T02:12

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В последние дни рубль ослабел к доллару, однако есть все шансы на его укрепление. Если сложится ряд факторов, то доллар вполне может снова стоить 50 рублей, рассказал агентству “Прайм” финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что после вербальных интервенций чиновников курс доллара смог закрепиться выше 62 рублей. А это важный технический уровень сопротивления. Следующая отметка - 68-70 рублей.Все факторы, работавшие в последние месяцы в пользу рубля, остаются в силе. “Предложение экспортеров по-прежнему превышает спрос от импортеров. В ближайшее время тенденция вряд ли изменится. Центробанк разрешил банкам вводить отрицательные ставки на валютные счета для юридических лиц, что тоже на руку покупателям рубля”, - напомнил аналитик.Таким образом, курс не упадет ниже отметки в 50 рублей за доллар, которую обозначили власти, а для возвращения к 70 рублям за доллар придется сначала вернуться в район 55,80 рублей за доллар. Если чиновники воздержатся от словесных интервенций, вероятно укрепление до 50-55 рублей, заключил он.

https://ria.ru/20220709/dollar-1801366681.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия