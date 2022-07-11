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Хакерская группа RaHDIt добыла секретные документы украинской армии
Хакерская группа RaHDIt добыла секретные документы украинской армии - РИА Новости, 11.07.2022
Хакерская группа RaHDIt добыла секретные документы украинской армии
Российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T03:35
2022-07-11T03:35
2022-07-11T03:36
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, сообщил РИА Новости участник группы RaHDIt на условиях анонимности.При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи "Берегинь" в режиме реального времени."Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа "Берегини" очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины", - сказал российский хакер.На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц.Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.Также на портале хакерской группы опубликованы сведения о более 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
03:35 11.07.2022 (обновлено: 03:36 11.07.2022)
Хакерская группа RaHDIt добыла секретные документы украинской армии
Хакеры из RaHDIt и "Берегини" добыли секретные документы о действиях украинской армии
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте, сообщил РИА Новости участник группы RaHDIt на условиях анонимности.
"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке, это мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой "Берегини", очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, именно что мы знаем, что мы видим", - сказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что такие данные российские хакеры продолжают получать при помощи "Берегинь" в режиме реального времени.
"Такие данные есть, данные идут в режиме реального времени практически, нам группа "Берегини" очень сильно помогает, в том числе благодаря тому, что им помогают их друзья, которые остались еще на службе в вооруженных силах Украины
", - сказал российский хакер.
На прошлой неделе хакерская группировка RaHDit ("Злые русские хакеры") выложила на своем сайте "Немезида" новые данные сотрудников главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц.
Документы касаются 2,5 тысячи человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР - среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников службы безопасности Украины. В начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов, в частности, были взломаны сайты местных органов власти по всей Украине.
Также на портале хакерской группы опубликованы сведения о более 11 тысячах сторонников националистических формирований Украины.