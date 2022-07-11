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Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва - РИА Новости, 11.07.2022
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Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:18
2022-07-11T23:18
в мире
австрия
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики Леоноре Гевесслер."Безопасность снабжения людей в Австрии имеет абсолютный приоритет. С сегодняшним выпуском еще 100 тысяч тонн дизельного топлива и 45 тысяч тонн полуфабрикатов мы обеспечиваем именно это: снабжение в Австрии остаётся стабильным", - написала Гевесслер в Twitter.Ранее австрийское СМИ сообщали, что в стране заканчивается дизельное топливо - на некоторых оно закончилось, и ожидается, что к концу лета его нехватка усугубится. По данным газеты Standard, власти обсуждали ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч для экономии дизеля.
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в мире, австрия
23:18 11.07.2022
 
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва

Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва из-за дефицита топлива

© AP Photo / Matthias SchraderАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
АЗС. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики Леоноре Гевесслер.
"Безопасность снабжения людей в Австрии имеет абсолютный приоритет. С сегодняшним выпуском еще 100 тысяч тонн дизельного топлива и 45 тысяч тонн полуфабрикатов мы обеспечиваем именно это: снабжение в Австрии остаётся стабильным", - написала Гевесслер в Twitter.
Ранее австрийское СМИ сообщали, что в стране заканчивается дизельное топливо - на некоторых оно закончилось, и ожидается, что к концу лета его нехватка усугубится. По данным газеты Standard, власти обсуждали ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч для экономии дизеля.
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