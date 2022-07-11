https://ria.ru/20220711/dizel-1801835265.html

Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва

Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва - РИА Новости, 11.07.2022

Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва

Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:18

2022-07-11T23:18

2022-07-11T23:18

в мире

австрия

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики Леоноре Гевесслер."Безопасность снабжения людей в Австрии имеет абсолютный приоритет. С сегодняшним выпуском еще 100 тысяч тонн дизельного топлива и 45 тысяч тонн полуфабрикатов мы обеспечиваем именно это: снабжение в Австрии остаётся стабильным", - написала Гевесслер в Twitter.Ранее австрийское СМИ сообщали, что в стране заканчивается дизельное топливо - на некоторых оно закончилось, и ожидается, что к концу лета его нехватка усугубится. По данным газеты Standard, власти обсуждали ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч для экономии дизеля.

https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html

австрия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

в мире, австрия