https://ria.ru/20220711/dizel-1801835265.html
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:18
2022-07-11T23:18
2022-07-11T23:18
в мире
австрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795123885_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c5e97ff3052903954d9bf26902550eda.jpg
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из государственного резеова из-за недостатка этого топлива в стране, заявила в понедельник министр энергетики Леоноре Гевесслер."Безопасность снабжения людей в Австрии имеет абсолютный приоритет. С сегодняшним выпуском еще 100 тысяч тонн дизельного топлива и 45 тысяч тонн полуфабрикатов мы обеспечиваем именно это: снабжение в Австрии остаётся стабильным", - написала Гевесслер в Twitter.Ранее австрийское СМИ сообщали, что в стране заканчивается дизельное топливо - на некоторых оно закончилось, и ожидается, что к концу лета его нехватка усугубится. По данным газеты Standard, власти обсуждали ограничение скорости на автобанах до 100 км/ч для экономии дизеля.
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795123885_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_ee87d268dc92d5650135482b78a486b9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва
Власти Австрии выделили 100 тысяч тонн дизеля из госрезерва из-за дефицита топлива