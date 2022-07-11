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Центробанк считает, что о дефляции говорить неуместно - РИА Новости, 11.07.2022
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Центробанк считает, что о дефляции говорить неуместно
Центробанк считает, что о дефляции говорить неуместно - РИА Новости, 11.07.2022
Центробанк считает, что о дефляции говорить неуместно
Сейчас говорить о дефляции в России неуместно, поскольку для этого нет предпосылок: инфляционные ожидания все еще высоки, а темпы роста денежной массы в... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T11:58
2022-07-11T11:58
экономика
максим решетников
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сейчас говорить о дефляции в России неуместно, поскольку для этого нет предпосылок: инфляционные ожидания все еще высоки, а темпы роста денежной массы в экономике вблизи многолетних максимумов, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.Росстат в июне зафиксировал нетрадиционную для этого месяца дефляцию - 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития РФ."О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно. Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая - должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", - сказал Заботкин в эфире телеканала РБК.Второй необходимой предпосылкой, по его словам, является приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. "У нас об этом речи не идет: темпы роста денежной массы, по данным за май, составили 16,2% год к году, что весьма далеко от нуля. Более того, это вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", - добавил зампред ЦБ.О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Даже зафиксированную на неделе с 25 июня по 1 июля инфляцию в 0,23%он призвал не переоценивать: ее очищение от индексации тарифов ЖКХ, по словам министра, показывает продолжение дефляции.В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июня говорила, что не видит рисков дефляционной спирали в РФ, а наблюдаемое снижение цен - это во многом коррекция после резкого их взлета в конце февраля – начале марта.
https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html
https://ria.ru/20220706/inflyatsiya-1800789039.html
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экономика, максим решетников, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
11:58 11.07.2022
 
Центробанк считает, что о дефляции говорить неуместно

Зампред Центробанка Заботкин: для дефляции нет никаких предпосылок

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Центробанка РФ на Неглинной улице
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Центробанка РФ на Неглинной улице. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сейчас говорить о дефляции в России неуместно, поскольку для этого нет предпосылок: инфляционные ожидания все еще высоки, а темпы роста денежной массы в экономике вблизи многолетних максимумов, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Росстат в июне зафиксировал нетрадиционную для этого месяца дефляцию - 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае. Основными факторами дефляции в июне стали укрепление рубля и невысокая потребительская активность, полагает Минэкономразвития РФ.
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"О дефляции как таковой в России сейчас говорить неуместно. Для того, чтобы в экономике сформировалась явная дефляционная тенденция, должны реализоваться как минимум две предпосылки. Первая - должны сформироваться очень низкие инфляционные ожидания, которые заставляют населения и бизнес ожидать дальнейшего снижения цен и тем самым сокращать свой спрос. У нас текущая ситуация состоит в том, что инфляционные ожидания сильно возросли в результате событий этой весны", - сказал Заботкин в эфире телеканала РБК.
Второй необходимой предпосылкой, по его словам, является приближение к нулевой отметке темпов роста денежной массы в экономике. "У нас об этом речи не идет: темпы роста денежной массы, по данным за май, составили 16,2% год к году, что весьма далеко от нуля. Более того, это вблизи максимумов за весь период таргетирования инфляции с 2014 года", - добавил зампред ЦБ.
О рисках раскручивания в России дефляционной спирали ранее неоднократно говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Даже зафиксированную на неделе с 25 июня по 1 июля инфляцию в 0,23%он призвал не переоценивать: ее очищение от индексации тарифов ЖКХ, по словам министра, показывает продолжение дефляции.
В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июня говорила, что не видит рисков дефляционной спирали в РФ, а наблюдаемое снижение цен - это во многом коррекция после резкого их взлета в конце февраля – начале марта.
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ЭкономикаМаксим РешетниковЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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