https://ria.ru/20220711/defitsit-1801749377.html

FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины

FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2022

FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины

Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T16:23

2022-07-11T16:23

2022-07-11T17:16

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.В погоне за созданием высокотехнологичной боевой техники в НАТО стали забывать о том, насколько важно простое вооружение. По словам специалиста Алекса Вершинина, всех произведенных в США за год 155-миллиметровых снарядов едва ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, в свою очередь, отправила Киеву четверть самоходных гаубиц CAESAR. Теперь концерну Nexter понадобится 18 месяцев, чтобы сконструировать новые."Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", — отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.По его мнению, пустеющие склады с боеприпасами у стран НАТО подорвут способность Вашингтона и Брюсселя руководить военными усилиями Киева.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают снабжать Украину оружием. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями ВКС на Украине.

https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html

https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, великобритания