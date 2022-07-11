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FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2022
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FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины
FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины - РИА Новости, 11.07.2022
FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины
Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T16:23
2022-07-11T17:16
в мире
украина
сша
нато
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
великобритания
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.В погоне за созданием высокотехнологичной боевой техники в НАТО стали забывать о том, насколько важно простое вооружение. По словам специалиста Алекса Вершинина, всех произведенных в США за год 155-миллиметровых снарядов едва ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, в свою очередь, отправила Киеву четверть самоходных гаубиц CAESAR. Теперь концерну Nexter понадобится 18 месяцев, чтобы сконструировать новые."Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", — отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.По его мнению, пустеющие склады с боеприпасами у стран НАТО подорвут способность Вашингтона и Брюсселя руководить военными усилиями Киева.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают снабжать Украину оружием. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями ВКС на Украине.
https://ria.ru/20220710/vsu-1801553855.html
https://ria.ru/20220709/zelenskiy-1801436884.html
украина
сша
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в мире, украина, сша, нато, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, великобритания
16:23 11.07.2022 (обновлено: 17:16 11.07.2022)
 
FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины

FT: Запад столкнулся с дефицитом оружия в духе Первой мировой войны из-за Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.
В погоне за созданием высокотехнологичной боевой техники в НАТО стали забывать о том, насколько важно простое вооружение. По словам специалиста Алекса Вершинина, всех произведенных в США за год 155-миллиметровых снарядов едва ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, в свою очередь, отправила Киеву четверть самоходных гаубиц CAESAR. Теперь концерну Nexter понадобится 18 месяцев, чтобы сконструировать новые.
Украинские военнослужащие возле Харькова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
Вчера, 17:24
Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ
"Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", — отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.
По его мнению, пустеющие склады с боеприпасами у стран НАТО подорвут способность Вашингтона и Брюсселя руководить военными усилиями Киева.

"Это похоже на великий снарядный кризис времен Первой мировой войны", — уточнил он, вспомнив о событиях 1915 года, когда массированное применение артиллерии в позиционных боях истощило запасы Великобритании. Нехватка огневой мощи привела к большим потерям личного состава и отставке премьер-министра Герберта Асквита в 1916-м.

На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают снабжать Украину оружием. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.
Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для ВСУ. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями ВКС на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 17:52
The Telegraph: Зеленский обрушился на главкома после разгрома ВСУ в Донбассе
 
В миреУкраинаСШАНАТОВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныВеликобритания
 
 
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