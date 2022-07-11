16:23 11.07.2022 (обновлено: 17:16 11.07.2022)
FT: Запад столкнулся с острой нехваткой оружия и боеприпасов из-за Украины
FT: Запад столкнулся с дефицитом оружия в духе Первой мировой войны из-за Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Конфликт на Украине привел к истощению запасов оружия и выявил недостатки современного военно-промышленного комплекса западных стран. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных экспертов.
В погоне за созданием высокотехнологичной боевой техники в НАТО стали забывать о том, насколько важно простое вооружение. По словам специалиста Алекса Вершинина, всех произведенных в США за год 155-миллиметровых снарядов едва ли хватит на две недели для ВСУ. Франция, в свою очередь, отправила Киеву четверть самоходных гаубиц CAESAR. Теперь концерну Nexter понадобится 18 месяцев, чтобы сконструировать новые.
"Украина стала уроком того, как побеждают на поле боя с помощью классической артиллерии, сухопутных войск и занятия территории", — отметил бывший директор политического планирования Североатлантического альянса Джеми Ши.
По его мнению, пустеющие склады с боеприпасами у стран НАТО подорвут способность Вашингтона и Брюсселя руководить военными усилиями Киева.
"Это похоже на великий снарядный кризис времен Первой мировой войны", — уточнил он, вспомнив о событиях 1915 года, когда массированное применение артиллерии в позиционных боях истощило запасы Великобритании. Нехватка огневой мощи привела к большим потерям личного состава и отставке премьер-министра Герберта Асквита в 1916-м.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, США и их союзники по Североатлантическому альянсу продолжают снабжать Украину оружием. Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи в размере 40 миллиардов долларов.