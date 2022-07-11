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Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС

Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС - РИА Новости, 11.07.2022

Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС

Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T23:57

2022-07-11T23:57

2022-07-11T23:57

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации города.По прежней предварительной информации, удар пришелся мимо ГЭС, но сейчас не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801553282.html

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херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины