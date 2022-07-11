https://ria.ru/20220711/damba-1801837065.html
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС
Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:57
2022-07-11T23:57
2022-07-11T23:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783813159_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_26a9a839fd43b391913ddbdd94c2c7b7.jpg
ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации города.По прежней предварительной информации, удар пришелся мимо ГЭС, но сейчас не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801553282.html
херсонская область
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0f/1783813159_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8094956f86487b35c75a5e2a427437f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС
Власти Херсонской области сообщили об отсутствии повреждений дамбы Каховской ГЭС