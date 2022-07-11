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Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС - РИА Новости, 11.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/damba-1801837065.html
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС - РИА Новости, 11.07.2022
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС
Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T23:57
2022-07-11T23:57
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации города.По прежней предварительной информации, удар пришелся мимо ГЭС, но сейчас не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20220710/kakhovka-1801553282.html
херсонская область
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херсонская область , украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины
23:57 11.07.2022
 
Власти Херсонской области сообщили, что удар ВСУ пришелся мимо дамбы ГЭС

Власти Херсонской области сообщили об отсутствии повреждений дамбы Каховской ГЭС

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская ГЭС в Новой Каховке
Каховская ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Каховская ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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ХЕРСОН, 11 июл - РИА Новости. Дамба Каховской ГЭС под Херсоном, по предварительной информации, не повреждена в результате удара со стороны украинских войск по Новой Каховке, сообщил РИА Новости источник в военно-гражданской администрации города.
По прежней предварительной информации, удар пришелся мимо ГЭС, но сейчас не исключено, что могли быть задеты отдельные строения электростанции.
"Дамба, по предварительной информации, цела, по каким-то частям или зданиям станции могли задеть", - сказал источник.
Ранее источник в военно-гражданской администрации города заявил РИА Новости, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в Херсонской области, в результате повреждены жилые дома, данные о пострадавших уточняются.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы Украины
 
 
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