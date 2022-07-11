https://ria.ru/20220711/chernyshenko-1801623720.html

Чернышенко поручил создать механизм оценки перехода ФОИВов на российское ПО

Чернышенко поручил создать механизм оценки перехода ФОИВов на российское ПО - РИА Новости, 11.07.2022

Чернышенко поручил создать механизм оценки перехода ФОИВов на российское ПО

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 15 августа разработать механизм оценки перехода федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:54

2022-07-11T09:54

2022-07-11T09:54

россия

дмитрий чернышенко

технологии

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 15 августа разработать механизм оценки перехода федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ на отечественное офисное программное обеспечение (ПО), следует из письма вице-премьера.Документ появился в социальных сетях. Его подлинность РИА Новости подтвердили в пресс-службе Чернышенко."Обеспечьте разработку методики сбора информации, необходимой для расчета показателя, характеризующего переход ФОИВов и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ на импортонезависимое офисное программное обеспечение в рамках формирования оперативного рейтинга федеральных и региональных руководителей цифровой трансформации и ее направление высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ", - говорится в документе.Уточняется, что поручение должно быть выполнено до 15 августа. Ведомствам же на основе данной формы поручено до середины сентября направить в Минцифры информацию о переходе на использование импортонезависимого офисного программного обеспечения.

https://ria.ru/20220711/tekhnologii-1801608410.html

https://ria.ru/20220625/tekhnologii-1798061771.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий чернышенко, технологии