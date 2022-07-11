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Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022
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Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T02:25
2022-07-11T02:25
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", - написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
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в мире, великобритания
02:25 11.07.2022
 
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера

Британский парламентарий Рехман Чишти выдвинул свою кандидатуру на пост премьера страны

© Depositphotos / samotЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© Depositphotos / samot
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", - написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".
Пенни Мордонт - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля, 12:40
Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
 
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