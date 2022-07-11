https://ria.ru/20220711/britaniya-1801598880.html
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера - РИА Новости, 11.07.2022
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T02:25
2022-07-11T02:25
2022-07-11T02:25
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства."Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", - написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.
https://ria.ru/20220710/mordont-1801521797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британский парламентарий Рехман Чишти сообщил о выдвижении на пост премьера
Британский парламентарий Рехман Чишти выдвинул свою кандидатуру на пост премьера страны
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский парламентарий Рехман Чишти заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра Соединенного Королевства.
"Я готов стать следующим лидером Консервативной партии и вашим премьер-министром", - написал Чишти в Twitter, добавив, что для него имеют значение "свежие идеи" и "новая команда для нового старта".
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, 7 июля заявил об уходе с поста премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Он будет выполнять обязанности до назначения нового главы кабмина.