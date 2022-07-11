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Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/bogorodichnoe-1801618652.html
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР
Российские военные и силовики ЛНР заняли село Богородичное в Донбассе, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T09:31
2022-07-11T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные и силовики ЛНР заняли село Богородичное в Донбассе, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев."Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", — написал он в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220707/1800886174.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика
09:31 11.07.2022 (обновлено: 10:51 11.07.2022)
 
Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: союзные силы освободили Богородичное в ДНР

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанк Т-80 народной милиции ЛНР
Танк Т-80 народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Танк Т-80 народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные и силовики ЛНР заняли село Богородичное в Донбассе, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев.
"Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", — написал он в Telegram-канале.
Битва за Славянск: почему Россиия не может проиграть - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 09:04ИЗОЛЕНТА live
Битва за Славянск: почему Россия не может проиграть
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.
Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.
Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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