https://ria.ru/20220711/bogorodichnoe-1801618652.html

Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР

Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР - РИА Новости, 11.07.2022

Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР

Российские военные и силовики ЛНР заняли село Богородичное в Донбассе, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев. РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T09:31

2022-07-11T09:31

2022-07-11T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 11 июл — РИА Новости. Российские военные и силовики ЛНР заняли село Богородичное в Донбассе, заявил помощник главы МВД республики Виталий Киселев."Союзные силы освободили село Богородичное в ДНР, ведется организация мощного плацдарма для наступления на Славянск", — написал он в Telegram-канале.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине, целью которой Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса. По его словам, в течение восьми лет они подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Союзные войска уже освободили территорию ЛНР, а также значительную часть ДНР, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.Славянск — город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере бывшей Донецкой области. Здесь находятся теплоэлектростанция и несколько промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город перешел под контроль Киева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220707/1800886174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика