https://ria.ru/20220711/benzin-1801594473.html

Россиянам рассказали, когда может существенно подешеветь бензин

Россиянам рассказали, когда может существенно подешеветь бензин - РИА Новости, 11.07.2022

Россиянам рассказали, когда может существенно подешеветь бензин

Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода, считает эксперт топливного рынка Олег Ашихмин. В интервью радио Sputnik он объяснил, на РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T02:15

2022-07-11T02:15

2022-07-11T02:15

экономика

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Стоимость бензина на АЗС в России может заметно снизиться через полгода, считает эксперт топливного рынка Олег Ашихмин. В интервью радио Sputnik он объяснил, на чем основывается его прогноз.Оптовые цены на топливо в России снизились из-за профицита этой продукции на внутреннем рынке, отметил президент некоммерческого партнерства "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин. По его словам, избыточное предложение возникло из-за трудностей, с которыми сталкиваются экспортеры."На внутреннем российском рынке есть профицит топлива, оптовые цены упали, но розничные цены сильно вниз не пошли", – констатировал эксперт.Одна из причин, по которым для конечного потребителя бензин не дешевеет, заключается в опасениях владельцев автозаправок, что динамика оптовых цен изменится, считает он."У продавцов бензина нет четкой уверенности, что оптовые цены зафиксируются на нижнем уровне. В такой ситуации операторы АЗС не спешат сильно снижать цены, чтобы потом не пришлось их резко повышать. Если это сделать, то можно спровоцировать напряженность в отношениях с владельцами автотранспорта", – сказал Ашихмин.Розничные цены могут упасть, если оптовые продержатся на низком уровне как минимум полгода, полагает эксперт. По его прогнозу, автовладельцы смогут покупать бензин по гораздо более выгодным ценам приблизительно с начала 2023 года."Если полгода оптовые цены будут на относительно низком уровне, то тогда получится, что динамика снижения стоимости топлива стала стабильной. После этого мы можем ожидать, что розничные цены на бензин могут существенно пойти вниз", – такое мнение высказал Олег Ашихмин в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220708/benzin-1801347166.html

https://ria.ru/20220620/neftyaniki-1796652167.html

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экономика, общество