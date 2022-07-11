Американские демократы не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
Опрос: сторонники демократов не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок
Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Большинство сторонников Демократической партии США не хотят, чтобы действующий американский президент Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году, показали опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного New York Times/Siena College.
Согласно данным исследования, сторонникам демократов предлагалось ответить на вопрос, следует ли Демократической партии США номинировать Байдена на второй срок в 2024 году. С этим предложением согласились лишь 26% респондентов, в то время как 64% хотят видеть другого кандидата.
В качестве основных причин, по которым сторонники демократов предпочли бы другого кандидата, наиболее популярным стали возраст действующего президента и эффективность работы.
При этом из всех американцев, принявших участие в исследовании, лишь 33% поддерживают политику Байдена, в то время как 60% не разделяют её.
Опрос также показал, что 77% всех опрошенных считают, что Соединенные Штаты находятся на неверном пути своего развития. Поддержку нынешнему курсу Вашингтона высказали лишь 13% респондентов.
Опрос проводился 5-7 июля, в нем приняли участие 849 избирателей. Допустимая погрешность результатов составляет плюс-минус 4,1 процентного пункта.
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