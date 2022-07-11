https://ria.ru/20220711/bayden-1801601988.html

В США раскрыли неприятную правду для Байдена

В США раскрыли неприятную правду для Байдена - РИА Новости, 11.07.2022

В США раскрыли неприятную правду для Байдена

Американцы не верят утверждениям президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T05:09

2022-07-11T05:09

2022-07-11T05:09

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сша

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владимир путин

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Американцы не верят утверждениям президента США Джо Байдена об ответственности российского лидера Владимира Путина за резкий рост цен на топливо в стране, заявил обозреватель Fox News Дуглас Мюррей.Как отметил журналист, на протяжении последних шести месяцев администрация Байдена пытается свалить все проблемы на российского президента, однако в данном случае есть несколько "проблем"."Одна из них заключается в том, что американцы на это не покупаются. Мы знаем, что у нас были проблемы с энергетикой с самого начала (срока. – прим. ред.) этой администрации", - указал он.По его словам, в США осознают, что именно Байден заблокировал нефтепровод из Канады, стремясь проводить как можно более "зеленую" политику. В результате американский лидер вынужден "ездить по всему миру, умоляя других обеспечить нас нефтью".Мюррей отметил, что нынешнее американское руководство проводит "идеологически обусловленную" энергетическую политику. "Они не смотрели на цифры, они не смотрели на факты, они руководствовались этой конкретной частью "повестки"", - подчеркнул обозреватель.В итоге из-за этих "очень идейных людей" в Америке сейчас страдают люди, резюмировал он.Байден уже неоднократно связывал экономический кризис в стране с обострением конфликта на Украине. Высокую инфляцию в Соединенных Штатах он назвал "путинским подорожанием". Президент России, комментируя его слова, отметил, что подобные утверждения рассчитаны на людей, которые не умеют читать и писать. Проблемы с продовольствием и топливом — это результат системных ошибок действующей в Вашингтоне администрации и европейской бюрократии, напомнил Путин.

https://ria.ru/20220625/lozh-1798088958.html

https://ria.ru/20220710/bayden-1801488202.html

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в мире, сша, канада, джо байден, россия, владимир путин