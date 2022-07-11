https://ria.ru/20220711/batalon-1801673894.html

В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации

В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 11.07.2022

В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации

Батальон материально-технического обеспечения "Сейм" формируется в Курской области для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T12:35

2022-07-11T12:35

2022-07-11T12:35

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курская область

россия

донбасс

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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Батальон материально-технического обеспечения "Сейм" формируется в Курской области для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региона Роман Старовойт."В ближайшее время батальон будет сформирован. Это станет существенной помощью для выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции", - рассказал Старовойт в ходе оперативного совещания.Также в Telegram-канале администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220711/donbass-1801248707.html

курская область

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роман старовойт, курская область, россия, донбасс