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В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 11.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220711/batalon-1801673894.html
В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации
В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 11.07.2022
В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации
Батальон материально-технического обеспечения "Сейм" формируется в Курской области для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине,... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:35
2022-07-11T12:35
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курская область
россия
донбасс
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Батальон материально-технического обеспечения "Сейм" формируется в Курской области для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региона Роман Старовойт."В ближайшее время батальон будет сформирован. Это станет существенной помощью для выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции", - рассказал Старовойт в ходе оперативного совещания.Также в Telegram-канале администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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роман старовойт, курская область, россия, донбасс
12:35 11.07.2022
 
В Курской области формируют батальон для поддержки участников спецоперации

В Курской области формируют батальон "Сейм" для поддержки участников спецоперации

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 июн - РИА Новости. Батальон материально-технического обеспечения "Сейм" формируется в Курской области для поддержки решения задач специальной военной операции РФ на Украине, сообщил глава региона Роман Старовойт.
"В ближайшее время батальон будет сформирован. Это станет существенной помощью для выполнения поставленных задач в ходе специальной военной операции", - рассказал Старовойт в ходе оперативного совещания.
Также в Telegram-канале администрации области добавили, что новое подразделение будет подвозить горючее, продовольствие, боеприпасы и другие вещи, которые необходимы бойцам на передовой.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтКурская областьРоссияДонбасс
 
 
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