https://ria.ru/20220711/avianostsy-1801825622.html

Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе

Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе - РИА Новости, 11.07.2022

Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе

Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки военно-морских сил США в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T21:13

2022-07-11T21:13

2022-07-11T21:13

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украина

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки военно-морских сил США в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.По словам Коудла, необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования."Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля", - пояснил адмирал.В конце июня президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить количество военных кораблей, базирующихся в Европе, в ответ на военную операцию России на Украине.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.

https://ria.ru/20220708/ssha-1801341099.html

сша

европа

россия

украина

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джо байден, сша, европа, нато, россия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр