https://ria.ru/20220711/avianostsy-1801825622.html
Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе
Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе - РИА Новости, 11.07.2022
Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе
Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки военно-морских сил США в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T21:13
2022-07-11T21:13
2022-07-11T21:13
джо байден
сша
европа
нато
россия
украина
евросоюз
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_0:165:2800:1740_1920x0_80_0_0_b8679b42015de44ee46dc8f90980cc2d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки военно-морских сил США в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.По словам Коудла, необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования."Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля", - пояснил адмирал.В конце июня президент США Джо Байден объявил о намерении увеличить количество военных кораблей, базирующихся в Европе, в ответ на военную операцию России на Украине.Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В ведомстве также заявили ранее, что все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил.
https://ria.ru/20220708/ssha-1801341099.html
сша
европа
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571875362_131:0:2670:1904_1920x0_80_0_0_84cddaab42a984fc650e148eb67a5d53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, европа, нато, россия, украина, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Адмирал США обеспокоен сложностями с обслуживанием авианосцев в Европе
Адмирал Коудл: увеличение авианосцев США в ЕС влечет сложности с их обслуживанием