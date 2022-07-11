https://ria.ru/20220711/alkogol-1801609022.html
Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару
Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару - РИА Новости, 11.07.2022
Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару
Прохладительные алкогольные коктейли лучше не употреблять в жару, они не освежают, а могут, наоборот, нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T08:18
2022-07-11T08:18
2022-07-11T08:18
общество
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохладительные алкогольные коктейли лучше не употреблять в жару, они не освежают, а могут, наоборот, нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск теплового удара, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн."Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция", - сказал Брюн.Он отметил, что человеку от употребления такого напитка на короткое время может стать легче на жаре, однако чуть позже он начнет испытывать слабость и вялость, появится ощущение духоты.В состоянии алкогольного опьянения человек не получает четкие сигналы от своего организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше, в таком состоянии повышается и риск для жизни, подчеркнул Брюн."Это все иллюзия, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться. Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом", - уточнил нарколог.По его словам, самым правильным напитком в жаркое время года, когда температура поднимается выше 30 градусов, является столовая минеральная вода. Она компенсирует количество жидкости и дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом, пояснил Брюн.
https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html
https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару
Нарколог Минздрава Брюн: алкогольные коктейли в жару повышают риск теплового удара
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохладительные алкогольные коктейли лучше не употреблять в жару, они не освежают, а могут, наоборот, нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск теплового удара, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
"Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция", - сказал Брюн.
Он отметил, что человеку от употребления такого напитка на короткое время может стать легче на жаре, однако чуть позже он начнет испытывать слабость и вялость, появится ощущение духоты.
В состоянии алкогольного опьянения человек не получает четкие сигналы от своего организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше, в таком состоянии повышается и риск для жизни, подчеркнул Брюн.
"Это все иллюзия, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться. Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом", - уточнил нарколог.
По его словам, самым правильным напитком в жаркое время года, когда температура поднимается выше 30 градусов, является столовая минеральная вода. Она компенсирует количество жидкости и дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом, пояснил Брюн.