https://ria.ru/20220711/alkogol-1801609022.html

Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару

Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару - РИА Новости, 11.07.2022

Нарколог рассказал, почему опасно пить мохито и джин-тоник в жару

Прохладительные алкогольные коктейли лучше не употреблять в жару, они не освежают, а могут, наоборот, нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск... РИА Новости, 11.07.2022

2022-07-11T08:18

2022-07-11T08:18

2022-07-11T08:18

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Прохладительные алкогольные коктейли лучше не употреблять в жару, они не освежают, а могут, наоборот, нарушить терморегуляцию, из-за чего вырастет риск теплового удара, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн."Прохладительные алкогольные коктейли, такие как мохито, джин-тоник и другие, в жару не освежают. Кроме того, содержащийся в них спирт обладает токсическим действием. Спирт расширяет сосуды, в том числе сосуды, которые находятся близко к коже, из-за чего нарушается терморегуляция", - сказал Брюн.Он отметил, что человеку от употребления такого напитка на короткое время может стать легче на жаре, однако чуть позже он начнет испытывать слабость и вялость, появится ощущение духоты.В состоянии алкогольного опьянения человек не получает четкие сигналы от своего организма о терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше, в таком состоянии повышается и риск для жизни, подчеркнул Брюн."Это все иллюзия, что холодный алкогольный напиток будет менее вреден или будет медленнее всасываться. Как только он нагреется до 36 градусов, станет обычным ядовитым веществом", - уточнил нарколог.По его словам, самым правильным напитком в жаркое время года, когда температура поднимается выше 30 градусов, является столовая минеральная вода. Она компенсирует количество жидкости и дефицит солей, которые испаряются и выводятся в жару с потом, пояснил Брюн.

https://ria.ru/20220710/pogoda-1801500808.html

https://ria.ru/20220710/temperatura-1801489398.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)