https://ria.ru/20220711/akvapark-1801677359.html
СК задержал владельца аквапарка в Волжском, где утонул подросток
СК задержал владельца аквапарка в Волжском, где утонул подросток - РИА Новости, 11.07.2022
СК задержал владельца аквапарка в Волжском, где утонул подросток
Следователи задержали владельца аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний мальчик из Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 11.07.2022
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:43
2022-07-11T12:43
волжский
астрахань
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 11 июл – РИА Новости. Следователи задержали владельца аквапарка в Волжском Волгоградской области, где утонул 13-летний мальчик из Астрахани, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.Ранее СК сообщал, что 26 июня в аквапарке в Волжском утонул, спустившись с горки, подросток, который приехал с родителями из Астрахани. Было возбуждено дело по статье "предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ранее по делу были задержаны директор аквапарка, два инструктора-спасателя и оператор, которые не заметили тонущего ребенка."Накануне сотрудниками территориального подразделения СКР задержан 59–летний владелец аквапарка", - сообщили в СК.Отмечается, что мужчина фактически осуществлял руководство заведением, нанимал сотрудников, в том числе и задержанных инструкторов-спасателей, которые не имеют специального образования и навыков оказания первой помощи. По данным СК, владелец аквапарка недавно сократил штат спасателей из экономии. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
https://ria.ru/20220710/ulyanovsk-1801566697.html
https://ria.ru/20220708/zaderzhanie-1801237463.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волжский, астрахань, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область, россия
СК задержал владельца аквапарка в Волжском, где утонул подросток
СК задержал владельца аквапарка в Волжском, где утонул 13-летний мальчик из Астрахани