https://ria.ru/20220710/zerno-1801304053.html

Рублевый переход. Россия меняет порядок расчетов за стратегическое сырье

Рублевый переход. Россия меняет порядок расчетов за стратегическое сырье - РИА Новости, 10.07.2022

Рублевый переход. Россия меняет порядок расчетов за стратегическое сырье

Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот теперь будут в рублях. Базовая цена для пшеницы — 15 тысяч рублей за тонну, ячменя и кукурузы — 13 875... РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:00

2022-07-10T08:11

экономика

евразийский экономический союз

объединенная зерновая компания

россия

украина

пшеница

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот теперь будут в рублях. Базовая цена для пшеницы — 15 тысяч рублей за тонну, ячменя и кукурузы — 13 875. Зачем это нужно и как отразится на внутреннем рынке и ценах — в материале РИА Новости.Взлетела в ценеЗа полгода пшеница подорожала более чем на 60 процентов на фоне ситуации вокруг России и Украины, обеспечивающих почти треть мирового экспорта. На долю российских производителей приходилось 16 процентов, украинских — десять.С февраля Москва ограничила поставки зерновых (пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы) за пределы Евразийского экономического союза до 30 июня — для защиты внутреннего рынка в условиях беспрецедентных внешних ограничений.Сейчас принимают дополнительные меры. Экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот будут рассчитывать в рублях.Базовая цена для пшеницы — 15 тысяч рублей за тонну (вместo 200 долларов), ячменя, кукурузы и шрота — 13 875 (вместо 185), подсолнечного масла — 82,5 тысячи. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета.Также постановление правительства продлевает срок действия введенных год назад пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника до 31 августа 2023-го.Это позволит "поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин", говорится в официальном Telegram-канале ведомства. Кроме того, "обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке".Стабилизация ценАналитики подтверждают аргументы властей. Кроме того, такой шаг вписывается в общую политику дедолларизации.Большинство экспортных контрактов заключены в валюте, но из-за санкций платежи стали проблематичными. Теперь внутренний рынок получит стабильные цены, а производители смогут четче рассчитывать доходы и расходы.Разумный компромиссВместе с тем, поясняет Наталья Мильчакова, ведущий аналитик "Фридом финанс", речь не столько о валюте экспортных платежей, сколько о корректировке самой формулы. Фактически "пересчитали" не пошлины, а рубли — исходя из среднего обменного курса за последние пять дней.Раньше экспортеров вынуждали продавать больше зерна на внутренний рынок, тем самым снижая цены. Сейчас ситуация иная: мировые котировки очень высоки.На покупателях не отразитсяТаким образом, сохранится баланс цены при дорогом сырье и сильно укрепившемся рубле. Но для покупателей российского зерна мало что изменится: ни цена сделки, ни срок отгрузки не определяются формулой напрямую.Однако есть и другие факторы, уже понизившие мировые цены на сельхозпродукцию в июне. По данным Trading Economics, с майских пиков котировки пшеницы к 1 июля упали более чем на 35 процентов и достигли февральского уровня.Верное решениеИгроки рынка положительно оценили решение властей уделить внимание издержкам экспортеров."Это стратегически верно и абсолютно логично — после того, как расчеты за энергоресурсы перевели в рубли. Такие меры укрепят позиции России на продовольственном и финансовом рынках. Что касается цен или спроса, думаю, никакого особого влияния это не окажет, потому что эквивалент совершенно равноценный. Россия — лидер на мировом рынке продовольствия, и всем так или иначе придется считаться с нашими условиями", — рассуждает Кристина Романовская, собственник и гендиректор "ПХ "Лазаревское", одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Тульской области.Пошлинами, впрочем, не ограничились. Как сообщил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным директор Объединенной зерновой компании Дмитрий Сергеев, в национальную валюту переводят и расчеты за зерно. Несколько контрактов уже заключили с Турцией. Последний подписали в марте. Общая сумма сделки — три миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220707/indiya-1801079202.html

https://ria.ru/20220707/zerno-1801030807.html

https://ria.ru/20220705/rossiya-1800397591.html

https://ria.ru/20220630/egipet-1799281146.html

россия

украина

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, евразийский экономический союз, объединенная зерновая компания, россия, украина, пшеница