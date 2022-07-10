https://ria.ru/20220710/zelenskiy-1801593077.html

Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве

Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве - РИА Новости, 10.07.2022

Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у украинского посольства в Москве, сообщает пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T23:54

2022-07-10T23:54

2022-07-10T23:54

молодая гвардия единой россии

донбасс

россия

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у украинского посольства в Москве, сообщает пресс-служба МГЕР.По словам Демидова, орден был изготовлен по просьбе уральских активистов по аналогии с медалью Петра I, которой император "наградил" гетмана Мазепу за переход на сторону Швеции в Северной войне, диаметр ордена составил 30-40 сантиметров, вместо ленты использовали цепь.Председатель МГЕР отметил, что медаль изготовили, потому что в наши дни предательство Зеленского сопоставимо с предательством Мазепы."Мы считаем, что Зеленский совершил акт предательства, сопоставимый с тем, что сделал Мазепа в 1709 году. Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто "перешел" на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды", - добавил Демидов.

https://ria.ru/20220507/mger-1787386139.html

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молодая гвардия единой россии, донбасс, россия, владимир зеленский, украина