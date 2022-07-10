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Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве - РИА Новости, 10.07.2022
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Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве
Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве - РИА Новости, 10.07.2022
Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве
Активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у украинского посольства в Москве, сообщает пресс-служба МГЕР. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T23:54
2022-07-10T23:54
молодая гвардия единой россии
донбасс
россия
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у украинского посольства в Москве, сообщает пресс-служба МГЕР.По словам Демидова, орден был изготовлен по просьбе уральских активистов по аналогии с медалью Петра I, которой император "наградил" гетмана Мазепу за переход на сторону Швеции в Северной войне, диаметр ордена составил 30-40 сантиметров, вместо ленты использовали цепь.Председатель МГЕР отметил, что медаль изготовили, потому что в наши дни предательство Зеленского сопоставимо с предательством Мазепы."Мы считаем, что Зеленский совершил акт предательства, сопоставимый с тем, что сделал Мазепа в 1709 году. Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто "перешел" на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды", - добавил Демидов.
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молодая гвардия единой россии, донбасс, россия, владимир зеленский, украина
23:54 10.07.2022
 
Активисты МГЕР повесили орден Иуды возле украинского посольства в Москве

Активисты МГЕР повесили для Зеленского орден Иуды возле украинского посольства в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Москве
Посольство Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили орден Иуды для Владимира Зеленского у украинского посольства в Москве, сообщает пресс-служба МГЕР.
"В День победы русской армии в Полтавском сражении активисты "Молодой Гвардии Единой России" повесили у посольства Украины в Москве орден Иуды для Зеленского", - приводятся в сообщении слова председателя МГЕР Антона Демидова.
По словам Демидова, орден был изготовлен по просьбе уральских активистов по аналогии с медалью Петра I, которой император "наградил" гетмана Мазепу за переход на сторону Швеции в Северной войне, диаметр ордена составил 30-40 сантиметров, вместо ленты использовали цепь.
Председатель МГЕР отметил, что медаль изготовили, потому что в наши дни предательство Зеленского сопоставимо с предательством Мазепы.
"Мы считаем, что Зеленский совершил акт предательства, сопоставимый с тем, что сделал Мазепа в 1709 году. Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто "перешел" на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды", - добавил Демидов.
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