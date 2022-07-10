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В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу - РИА Новости, 10.07.2022
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В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу
В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу - РИА Новости, 10.07.2022
В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу
Медведь, который поймал камбалу в бухте Ольга на Камчатке, попал в объектив инспектора Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T12:34
2022-07-10T12:34
общество
кроноцкий заповедник
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл - РИА Новости. Медведь, который поймал камбалу в бухте Ольга на Камчатке, попал в объектив инспектора Кроноцкого заповедника."Пока в бухту Ольга Кроноцкого залива не зашло достаточное количество лососей, которые отправятся на нерест в реки, медведи среди волн ловят камбалу", — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии медведя, в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.В учреждении уточнили, что если медведю повезёт поймать крупных рыб, то он сможет без проблем дождаться массового нереста лососевых.
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общество, кроноцкий заповедник
12:34 10.07.2022
 
В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу

В День рыбака в Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу

© Фото государственного инспектора Кроноцкого заповедника Алексея МасловаМедведь ловит рыбу в Кроноцком заповеднике
Медведь ловит рыбу в Кроноцком заповеднике
© Фото государственного инспектора Кроноцкого заповедника Алексея Маслова
Медведь ловит рыбу в Кроноцком заповеднике
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл - РИА Новости. Медведь, который поймал камбалу в бухте Ольга на Камчатке, попал в объектив инспектора Кроноцкого заповедника.
"Пока в бухту Ольга Кроноцкого залива не зашло достаточное количество лососей, которые отправятся на нерест в реки, медведи среди волн ловят камбалу", — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии медведя, в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.
В учреждении уточнили, что если медведю повезёт поймать крупных рыб, то он сможет без проблем дождаться массового нереста лососевых.
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