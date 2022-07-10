https://ria.ru/20220710/zapovednik-1801519844.html

В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу

В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу - РИА Новости, 10.07.2022

В Кроноцком заповеднике на Камчатке сняли медведя, поймавшего камбалу

Медведь, который поймал камбалу в бухте Ольга на Камчатке, попал в объектив инспектора Кроноцкого заповедника. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T12:34

2022-07-10T12:34

2022-07-10T12:34

общество

кроноцкий заповедник

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июл - РИА Новости. Медведь, который поймал камбалу в бухте Ольга на Камчатке, попал в объектив инспектора Кроноцкого заповедника."Пока в бухту Ольга Кроноцкого залива не зашло достаточное количество лососей, которые отправятся на нерест в реки, медведи среди волн ловят камбалу", — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии медведя, в Telegram-канале Кроноцкого заповедника.В учреждении уточнили, что если медведю повезёт поймать крупных рыб, то он сможет без проблем дождаться массового нереста лососевых.

https://ria.ru/20210318/lisy-1601670925.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, кроноцкий заповедник