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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 10.07.2022

В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

Оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в поселке Нижняя пойма Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона. РИА Новости, 10.07.2022

2022-07-10T07:51

2022-07-10T07:51

2022-07-10T07:51

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в поселке Нижняя пойма Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона.Ранее сообщалось, что 30 июня на улице недалеко от местного ДК были обнаружены тела убитых мужа и жены."В результате... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый арестован.

https://ria.ru/20220701/kostroma-1799589208.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край