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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 10.07.2022
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в поселке Нижняя пойма Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона. РИА Новости, 10.07.2022
2022-07-10T07:51
2022-07-10T07:51
2022-07-10T07:51
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости. Оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в поселке Нижняя пойма Красноярского края, сообщили журналистам в ГСУСК региона.Ранее сообщалось, что 30 июня на улице недалеко от местного ДК были обнаружены тела убитых мужа и жены."В результате... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.В настоящее время подозреваемый арестован.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край
В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В поселке Нижняя пойма оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
КРАСНОЯРСК, 10 июл – РИА Новости.
Оперативники задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в поселке Нижняя пойма Красноярского края, сообщили
журналистам в ГСУСК региона.
Ранее сообщалось, что 30 июня на улице недалеко от местного ДК были обнаружены тела убитых мужа и жены.
"В результате... удалось установить и задержать лицо, причастное к совершению убийства. Им оказался 23-летний односельчанин погибших. В ходе допроса мужчина от дачи показаний отказался. Злоумышленник задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый арестован.